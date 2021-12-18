 كينيا: أسياد الأحياء الفقيرة | العولمة 3000 | DW | 25.12.2021

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العولمة 3000

كينيا: أسياد الأحياء الفقيرة

ملاك عقارات الأحياء الفقيرة يستغلون أفقر الفقراء فكل من لا يدفع إيجار كوخه في الأحياء الفقيرة في نيروبي، يهدد ويُضرب ويُطرد منه. لكن مالك الأكواخ بيتر تشيغه يرى نفسه الخاسر من الأزمة. فبسبب جائحة كورونا، أصبحت العديد من أكواخه خالية.

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