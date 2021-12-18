كينيا: أسياد الأحياء الفقيرة

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ملاك عقارات الأحياء الفقيرة يستغلون أفقر الفقراء فكل من لا يدفع إيجار كوخه في الأحياء الفقيرة في نيروبي، يهدد ويُضرب ويُطرد منه. لكن مالك الأكواخ بيتر تشيغه يرى نفسه الخاسر من الأزمة. فبسبب جائحة كورونا، أصبحت العديد من أكواخه خالية.
يمتد الجسر فوق الطريق الرئيسي لحركة المرور في العاصمة الكينية نيروبي. خضروات، سرير جديد، طبق من الحساء الرخيص أو تسريحة شعر جديدة. هذا كله يوجد عند هذا الجسر. لكن سيتم هدمه الآن؟
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