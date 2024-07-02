كينغسلي كومان يغادرالمنتخب الفرنسي للاحتفال بـحدث سعيد

قرر كينغسلي كومان، جناح فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي، مغادرة معسكر المنتخب الفرنسي بسبب ترقب ولادة طفله الرابع. يأتي ذلك بعد فوز فرنسا على بلجيكا وتأهلها إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا.

غادر كينغسلي كومان، جناح منتخب فرنسا لكرة القدم، معسكر فريقه ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ليكون مع شريكته التي من المقرر أن تنجب طفلهما الرابع.

وقال متحدث باسم منتخب فرنسا إن كومان غادر معسكر الفريق بعد فوز منتخب (الديوك) 1 / صفر على نظيره البلجيكي أمس الاثنين وصعوده لدور الثمانية في أمم أوروبا، لكي يكون بجوار شريكته في السويد.

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا يوم الجمعة المقبل بمدينة هامبورغ في دور الثمانية مع نظيره البرتغالي، الذي اجتاز عقبة منتخب سلوفينيا بركلات الترجيح بدور الـ16 للمسابقة، حيث ستكون المواجهة بينهما بمثابة إعادة للقائهما في المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2016 .

لم يشارك كومان حتى الآن في أمم أوروبا إلا كبديل خلال التعادل بدون أهداف مع منتخب هولندا في دور المجموعات، وذلك بعد موسم مليء بالإصابات صورة من: Nigel Keene/Pro Sports Images/IMAGO

في الأيام الماضية، كانت هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كان كومان لا يزال مع الفريق الفرنسي أم لا. في بطولة أمم أوروبا التي تُقام في ألمانيا، لم يشارك كومان حتى الآن في أمم أوروبا إلا كبديل خلال التعادل بدون أهداف مع منتخب هولندا في دور المجموعات، وذلك بعد موسم مليء بالإصابات مع ناديه بايرن ميونخ الألماني .حيث لم يبدأ أي مباراة في التشكيلة الأساسية. في المباراة الثانية بالمجموعة ضد هولندا التي انتهت بالتعادل السلبي، تم استبداله في الدقيقة 75، بعدما كان يعاني من مشاكل إصابة مع بايرن ميونيخ في الأشهر السابقة. لم يشارك كومان في مباراة فرنسا ضد بلجيكا.

ع.أ.ج (د ب ا)