كينت البريطانية .. مراكز الأطفال المهاجرين تجاوزت طاقتها الاستيعابية

بعد وصول آلاف ممن يطلق عليهم "مهاجري القناة" في مقاطعة كينت هذا العام، قالت السلطات المحلية إنه لم يعد لديها مساحة إضافية لتقديم مرافق رعاية مناسبة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

دفع الإعلان الصادر عن مجلس مقاطعة كينت (KCC) الأسبوع الماضي، حكومة المملكة المتحدة إلى تعيين مرفق تابع لوزارة الداخلية يعرف اختصاراً بمنشأة KIU، تعرض لانتقادات من الجمعيات المؤيدة للمهاجرين وانتقد في تقرير عام 2020 من قبل مراقبي السجون، كمركز استقبال جديد لـ "المهاجرين اليافعين".

الآن يتم نقل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى مقاطعة كينت إلى مرفق وزارة الداخلية KIU بميناء دوفر، في الطرف الشرقي من الساحل الجنوبي البريطاني، حيث تتكفل الوزارة بهم ويظلون هناك حتى يتم توفير الرعاية لهم في مقاطعات المملكة المتحدة الأخرى.

في بعض الأحيان، قد يستغرق ذلك بعض الوقت، حيث يعمل نظام إعادة توزيع المهاجرين غير المصحوبين بذويهم على أساس طوعي، مما أدى إلى مخاوف تتعلق باحتجاز الأطفال في ظروف وصفت بأنها غير ملائمة لفترة أطول مما هو ضروري، وانتهاك حقوقهم والمخاطرة بصحتهم العقلية. فيما دافعت وزارة الداخلية عن استخدامها لمنشأة KIU، وقالت لبي بي سي إن الأطفال سيبقون هناك "لأقصر وقت ممكن".

"ضغط كبير"

مجلس مقاطعة كينت لم يبد رفضه استقبال المزيد من المهاجرين الشباب فحسب، بل هدد أيضًا باتخاذ إجراءات قانونية يوم الاثنين 14 يونيو/حزيران ضد وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لممارسته "ضغوطاً شديدة" على خدماتها. وتعد هذه المرة الثانية التي يعلن فيها مجلس مقاطعة كينت أن منشآته "غارقة بأعداد كبيرة من القاصرين غير المصحوبين الذين يصلون بالقوارب" ، حسب بي بي سي.

قال رئيس مجلس مقاطعة كين، روغر غوف، إنه اعتبارًا من يوم الاثنين، 14 يونيو/حزيران، لن يكون مجلس مقاطعة كينت "قادرًا على الوفاء بالواجب القانوني لرعاية الأطفال، وبالتالي لا يمكن قبول المزيد من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم حتى يتم إجراء عمليات نقل كافية خارج مدينة كينت لإعادة أرقامنا إلى مستويات آمنة".

وقالت مجلس مقاطعة كينت إن هناك حاليًا أكثر من 400 طفل تحت رعايتها، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الذي أوصت به الحكومة المتمثل في 231 يافعاً.

في الوقت الحالي، يتم نقل طالبي اللجوء المحتاجين للرعاية على أساس طوعي. وقال مجلس مقاطعة كينت إنه عدد مجالس المقاطعات الأخرى التي تقدم مساعدتها غير كافٍ، وأن المخطط التطوعي لم يكن يعمل بشكل جيد. قال غوف لصحيفة الغارديان: "إذا كانت كل سلطة محلية أخرى في المملكة المتحدة ستأخذ اثنين أو ثلاثة من الأطفال دون سن 18 عامًا الذين يصلون إلى دوفر إلى رعايتهم، فإن أعداد كينت ستنخفض إلى المستوى الآمن للمجلس فوراً".

تعرضت حكومة المملكة المتحدة لانتقادات بسبب مرافق الاحتجاز التي تخصصها للمهاجرين الذين يصلون عبر القنال في كين. في الصورة: ثكنة نابير بعد اندلاع حريق في يناير 2021

منشأة غير ملائمة

تعرضت منشأة KIU المخصصة لاستضافة الأطفال الوافدين غير المصحوبين بذويهم لإطلاق نار من قبل القراصنة. في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أجرت إدارة تفتيش السجون تفتيشا في الاتحاد بعد زيارتين غير معلنتين. وقال التقرير، الذي نُشر في أكتوبر / تشرين الأول 2020، إن المرافق التي يتم إيواء المهاجرين فيها كانت "سيئة" وأن وزارة الداخلية بشكل عام أظهرت "نقصًا في التخطيط" في توفيرها حاجيات المهاجرين الذين يصلون إلى كينت عبر القناة.

وطبقاً لمفتشية السجون، فإن KIU ومنشأة أخرى تسمى فرونتير هاوس "لم تكن مناسبة للاستقبال لفترات طويلة للغاية". ومع ذلك، قالوا إن "بعض المهاجرين" في ذلك الوقت "احتُجزوا لأكثر من يومين في غرف لا توجد بها مرافق للنوم أو حمامات".

وأوضح التقرير أن المعتقلين كانوا ينامون على "مراتب رقيقة وحصائر وأكياس القماش على الأرض، والتي لم يتم تنظيفها". وأشار التقرير إلى أن الغرف كانت "متسخة في كثير من الأحيان"، وأبلغهم الموظفون أنه "كان من الصعب التأكد من نظافة المرافق". وتم تزويد المهاجرين بأدوات تنظيف ولكن كان هناك دش واحد مشترك فقط".

"نقاط الضعف في إجراءات حماية الطفل"

حدد المفتشون نقاط الضعف في إجراءات حماية الطفل ضمن تقريرهم، ووجدوا في إحدى الحالات أن طفلاً نُقل بالخطأ إلى مركز احتجاز مخصص للبالغين. وقالت هيئة التفتيش إن وزارة الداخلية تفتقر بشكل عام إلى التخطيط المناسب للطوارئ. "فقط لأن الأرقام غير مسبوقة"، يقول التقرير "هذا لا يعني أنها غير متوقعة، أو لا يمكن التخطيط لها. نحن نتطلع إلى رؤية خطة منسقة بشكل صحيح توضح كيف سيتم تحسين الظروف في المستقبل".

وأشارت هيئة تفتيش السجون إلى أنه قبل الزيارة والتقرير في عام 2020، لم يتم التفتيش منذ أغسطس/آب 2016. لكن في ذلك الوقت، كانت هيئة التفتيش قد قدمت 13 توصية، ووجدوا بعد أربع سنوات أن توصية واحدة فقط قد تم تحقيقها، وأربع توصيات تحققت جزئيًا وثماني لم تتحقق".

خلال صيف عام 2020، أشار التقرير إلى أن 1856 شخصًا قد مروا عبر منشأة KIU التابعة لوزارة الداخلية. وأشاروا إلى أنه "تم استقبال المعتقلين باحترام من قبل موظفي الاحتجاز في كلا المركزين". ومع ذلك، كانت المقابلات الأولية تُجرى غالبًا "باستخدام الترجمة عبر الهاتف" ولم تكن "دائمًا خاصة أو شاملة بما فيه الكفاية". كما أشار التقرير إلى أن "مقابلات فحص اللجوء المختصرة جرت بانتظام في الساعات الأولى من الصباح، مما قلل من احتمالية أن يفصح المحتجزون عن احتياجات الحماية".

على سبيل المثال، تحدث التقرير عن حالة صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وصل إلى المملكة المتحدة بعد ظهر أحد الأيام وأُجريت مقابلة رعاية اجتماعية في الساعة 4:55 صباحًا من صباح اليوم التالي. وقالت هيئة التفتيش إن سجلات المقابلات التي فحصوها كانت "روتينية وتظهر القليل من الاستكشاف المراد منه تحديد مصلحة الطفل".

يساعد ضابط في الحدود مهاجرًا على الشاطئ في الساعة 3 صباحًا في دوفر هاربور في كينت بعد عبور القناة الإنجليزية

الانتظار الاضطراري

في حالة القصر غير المصحوبين بذويهم، وجدت هيئة التفتيش أنهم اضطروا في كثير من الأحيان إلى الانتظار "فترات طويلة حتى يصل الأخصائيون الاجتماعيون". في ذلك الوقت، أشار التقرير إلى أن السبب في ذلك هو أن مجلس مقاطعة كينت كان غارقا مرة أخرى بأعداد المهاجرين الذين بدأوا في الوصول منذ أوائل صيف 2020. وفي المتوسط ، أشار التقرير، إلى أنهم احتجزوا في مرفق KIU لأكثر من 17 ساعة، وهي فترة أطول من المتوسط للبالغين ".

كما تبين أنه كان من الصعب على الأطفال الوصول في جميع المرافق إلى البريد الإلكتروني أو مكالمات الفيديو أو الشبكات الاجتماعية، مما جعل من الصعب عليهم إبلاغ أي من أفراد الأسرة أو الأصدقاء بمكان وجودهم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من أن مجلس اللاجئين قد تدخل لتقديم خدمات الأطفال للقصر غير المصحوبين بذويهم عندما أعلن مجلس مقاطعة كينت أنه وصل إلى ذروة طاقته الاستيعابية، فقد تم إرسال بعض الأطفال إلى أماكن إقامة متفرقة دون الاتصال بالخدمات الاجتماعية المحلية في المنطقة الجديدة. قدم التقرير مثالاً لصبي يبلغ من العمر 12 عامًا تم إرساله إلى فندق في لندن مع شقيقه البالغ من العمر 18 عامًا "دون أي مؤشر على الاتصال مع إدارات الخدمات الاجتماعية التابعة للسلطة المحلية".

وقالت بريدجيت تشابمان من شبكة عمل اللاجئين في كينت لبي بي سي إنه "من العيب إبقاء الأطفال في مثل هذه الظروف". وقالت هيلين جونسون، رئيسة خدمات الأطفال في مجلس اللاجئين، لبي بي سي إن فترات الاحتجاز الطويلة، جعلتهم يعانون من "حالة من النسيان والخوف".

قلق كبير

تحدثت بيلا سانكي، مديرة منظمة العمل الخيري للاعتقال، عن سياسة الحكومة الجديدة، قائلة لبي بي سي إنه "من المقلق أن تبدأ وزارة الداخلية في اعتقال الأطفال اللاجئين المصابين بصدمات نفسية على حدودنا".

في 11 يونيو / حزيران، نشرت سانكي على تويتر تغريدة قالت فيها "إن احتجاز وزارة الداخلية الأطفال عند وصولهم إلى المملكة المتحدة "غير قانوني" وأن منظمة "Detention Action" مستعدة "لاتخاذ إجراء" مرة أخرى، في إشارة إلى الإجراء القانوني الذي اتخذوه في عام 2020، حول هذا النوع من العمليات.

قالت سانكي إنه بدلاً من احتجاز الأشخاص، يجب على السلطات البريطانية أن تفكر في إنشاء "طريق لجوء آمن إلى المملكة المتحدة لأولئك الذين يصلون إلى فرنسا".

إيما واليس/ ترجمة: م.ب