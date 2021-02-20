 كيم كارداشيان تطلب الطلاق من المطرب ومرشح الرئاسة كانييه ويست | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.02.2021

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منوعات

كيم كارداشيان تطلب الطلاق من المطرب ومرشح الرئاسة كانييه ويست

بعد علاقة دائما ما أثارت الجدل، أحدثها بشأن الانتخابات الأمريكية، تقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب للطلاق من زوجها مغني الراب ورائد الأعمال كانييه ويست. فما هي أسباب أنفصال واحد من أشهر وأغنى ثنائيات هوليود؟

Kim Kardashian und Kanye West

الثنائي المثير للجدل في طريقه نحو الانفصال

بعد زواج دام ما يقرب من سبع سنوات، رفعت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان دعوى أمس الجمعة للطلاق من مغني الراب كانييه وست، حيث أفاد ممثلون للمحكمة العليا بمدينة لوس انجلس بتقدم كارداشيان بأوراق طلب الطلاق.

ونسب موقع تي.إم.زي المتخصص في نقل أخبار المشاهير لمصادر لم يحددها أن "الانفصال يجري بشكل ودي، وأن كارداشيان طلبت حضانة مشتركة لأولادهما الأربعة".

وظهرت  في الشهور الأخيرة شائعات حول توتر العلاقة بين الزوجين وأن علاقتهما باتت في مهب الريح وأن زيجة النجمين على وشك الانهيار، ولكن لم تُعرف علي وجه التحديد بعد أسباب طلب الطلاق.

ولمع نجم كارداشيان، البالغة من العمر 40 عاما،بسبب سلسلة تلفزيون الواقع "كيبينج أب ويذ ذا كارداشيان". وتزوجت كارداشيان من وست عام 2014، ليصبحا من أكثر الأزواج شهرة في هوليوود ويطلق عليهما معا اسم "كيمييه" الذي يجمع بين اسميهما.

وشاب التوتر علاقة الزوجين في العام الماضي عندما أدار وست حملة غير ناجحة للترشح لرئاسة الولايات المتحدةمن خلال حزب أطلق عليه اسم "حزب عيد الميلاد"، وتخللت حملته حينها تصريحات غريبة من جانبه.

 

ونقلت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر قريبة من الزوجين أن ترشح ويست لرئاسة الولايات المتحدة العام الفائت شكل أحد مسببات هذا الانفصال. ومع أنه لم يجمع في نهاية المطاف سوى 60 ألف صوت، فإن كانييه الذي كان لفترة داعماً للرئيس السابق دونالد ترامب، أعلن عن إمكان ترشحه مجدداً لانتخابات 2024.

على هامش حملته الانتخابية، أدلى مغني الراب بتصريحات غير متماسكة ونشر سلسلة تعليقات غامضة تلمح إلى أن زوجته تحاول إدخاله إلى مستشفى للأمراض العقلية. كما اتهمها بأنها أرادت الإجهاض عندما كانت حاملاً منه للمرة الأولى، وبأنها أقامت علاقة مع مغني الراب ميك ميل، الأمر الذي ينفيه الأخير.

وفي شهر يوليو تموز الماضي، أطلقت كارداشيان تصريحا تحث فيه على التعاطف مع مشاكل وست النفسية بعدما حذف سريعا تغريدة على تويتر قال فيها إنه يسعى للطلاق منها منذ شهور. ويعاني المطرب الأمريكي، البالغ من العمر 43 عاما، من اضطراب نفسي يعرف بالاضطراب ثنائي القطب. 

ويعتبر هذا الزواج الأول لوست والثالث لكارداشيان، بعد زواجها القصير من لاعب كرة السلة كريس همفريز والمنتج والموزع الموسيقي ديمون توماس.

وقدرت مجلة "فوربس" ثروة كيم حالياً بنحو 780 مليون دولار. أما كانييه ويست الذي كان منتجاً في البداية، يعتبر أحد أكثر الفنانين ابتكاراً في موسيقى الراب وحصل خلال مسيرته على 21 من جوائز "غرامي" المخصصة لصناعة الموسيقى الأميركية. ووفقاً لموقع مجلة "فوربس"، تقدر ثروة كانييه ويست راهناً بنحو 1,3 مليار دولار.

 (رويترز - أ ف ب) 

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