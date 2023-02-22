مع ترشيحه لخوض الانتخابات القادمة في أيار 2023 ضد الرئيس المخضرم رجب طيب أردوغان أضحى كيليتشدار أوغلو زعيما لتحالف المعارضة التركية التي تضم ستة أحزاب. فهل يستطيع هذا السياسي العلماني المخضرم الوصول إلى رئاسة تركيا؟

يتزعم كيليتشدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري العلماني في تركيا. ويُعرف عنه بأنه اقتصادي مشاكس تولى من قبل مناصب عدة بينها رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التركية. وتطلق عليه الصحافة التركية لقب "غاندي كمال" كونه يشبه الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي. من هو كيليتشدار أوغلو وما هو برنامجه السياسي؟