كيف يُحتسى الشاي على الطريقة البريطانية التقليدية؟

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لاستراحة الشاي في بريطانيا تقاليد خاصة تتضمن تناول كعك المربى والكريمة. إليكم سر تحضير هذا الكعك وطريقة تناوله: هل نضع عليه المربى أم الكريمة أولاً؟
أدى التضخم وما تبعه من ارتفاع في أسعار الطاقة في بريطانيا إلى عجز فئات من السكان على تحمل نفقات التدفئة، الأمر الذي حدا بجمعيات خيرية والحكومة إلى افتتاح أكثر من 13 ألف "مركز دافئ"!.
تحتفل الملكة إليزابيث الثانية الأحد بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش. خطوة تنهي الجدل بين البريطانيين.
طفل صغير يُدعى تامان، يتواجد بين آلاف المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية. ولد مصاباً بمرض في العظام، وبُترت ساقاه في بلده العراق. عائلته تحاول الوصول إلى ألمانيا ليحصل على العلاج والمساعدة الطبية. فما قصته؟
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