كيف يُحتسى الشاي على الطريقة البريطانية التقليدية؟

"مراكز دافئة" في بريطانيا تساعد الناس على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

أدى التضخم وما تبعه من ارتفاع في أسعار الطاقة في بريطانيا إلى عجز فئات من السكان على تحمل نفقات التدفئة، الأمر الذي حدا بجمعيات خيرية والحكومة إلى افتتاح أكثر من 13 ألف "مركز دافئ"!.