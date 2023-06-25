 كيف يُحتسى الشاي على الطريقة البريطانية التقليدية؟ | يوروماكس | DW | 02.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

كيف يُحتسى الشاي على الطريقة البريطانية التقليدية؟

لاستراحة الشاي في بريطانيا تقاليد خاصة تتضمن تناول كعك المربى والكريمة. إليكم سر تحضير هذا الكعك وطريقة تناوله: هل نضع عليه المربى أم الكريمة أولاً؟

المزيد من المركز الإعلامي

Rückblick

روائع يوروماكس خلال العقدين الماضيين 25.06.2023

Ausblick

يوروماكس مستمرة 25.06.2023

Best of Travel

أهم خمس وجهات سفر في أوروبا 25.06.2023

Best of Food

أشهر خمسة أطباق أوروبية كلاسيكية 25.06.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - كيف تحتسون الشاي على الطريقة البريطانية ومواضيع شيقة أخرى 02.07.2023

Mont Saint Michel, Frankreich

لماذا يحب السياح زيارة جبل القديس ميشيل في فرنسا؟ 02.07.2023

Ligo, St. Johannis, Lettland

ما هي احتفالات منتصف الصيف في لاتفيا؟ 02.07.2023

Deutschlands größter Mann

كيف يعيش الرجل الأطول في ألمانيا؟ 02.07.2023

اقرأ أيضا

A worker spreads grit onto the pavement on Westminster Bridge in front of the Houses of Parliament, in central London February 5, 2012. Heavy snow fell in some areas of Britain overnight, causing road closures and flight cancellations, and the Met Office warned of icy conditions, local media reported. REUTERS/John Voos (BRITAIN - Tags: CITYSPACE ENVIRONMENT SOCIETY)

"مراكز دافئة" في بريطانيا تساعد الناس على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة 06.03.2023

أدى التضخم وما تبعه من ارتفاع في أسعار الطاقة في بريطانيا إلى عجز فئات من السكان على تحمل نفقات التدفئة، الأمر الذي حدا بجمعيات خيرية والحكومة إلى افتتاح أكثر من 13 ألف "مركز دافئ"!.

ST AUSTELL, ENGLAND - JUNE 11: (L-R) Queen Elizabeth II, Camilla, Duchess of Cornwall and Catherine, Duchess of Cambridge arrive to attend an event in celebration of The Big Lunch initiative at The Eden Project during the G7 Summit on June 11, 2021 in St Austell, Cornwall, England. UK Prime Minister, Boris Johnson, hosts leaders from the USA, Japan, Germany, France, Italy and Canada at the G7 Summit. This year the UK has invited India, South Africa, and South Korea to attend the Leaders' Summit as guest countries as well as the EU. (Photo by Oli Scarff - WPA Pool / Getty Images)

إليزابيث الثانية تمنح كاميلا لقب ملكة وتحتفل بيوبيلها البلاتيني 06.02.2022

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية الأحد بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش. خطوة تنهي الجدل بين البريطانيين.

16.11.2021, A boy asks for help for Taman, 9, who holds his prosthetic legs, at a migrants' camp near Bruzgi-Kuznica checkpoint on the Belarusian-Polish border, in Grodno District, Belarus, November 12, 2021, in this still image obtained from a social media video by Reuters on November 16, 2021.

تامان: صبي كردي بترت ساقاه يستنجد من الحدود البيلاروسية 23.11.2021

طفل صغير يُدعى تامان، يتواجد بين آلاف المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية. ولد مصاباً بمرض في العظام، وبُترت ساقاه في بلده العراق. عائلته تحاول الوصول إلى ألمانيا ليحصل على العلاج والمساعدة الطبية. فما قصته؟