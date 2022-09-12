كيف يوظف الأوكرانيون المسيرات العادية لأغراض عسكرية؟

ألمانيا تبحث عن شهود عيان لـ"جرائم حرب روسية" محتملة في أوكرانيا

تعتزم ألمانيا التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود روس في أوكرانيا بما يشمل البحث عن شهود عيان أوكرانيين. يأتي ذلك رغم أنه لم يحدد بُعد ما إذا كان الجناة سيمثلون للمحاكمة في ألمانيا أو في مكان آخر.