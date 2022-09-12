كيف يوظف الأوكرانيون المسيرات العادية لأغراض عسكرية؟

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إلى جانب الأسلحة الثقيلة يستخدم الأوكرانيون طائرات مسيرة عادية الصنع موجهة للاستهلاك العام، غير أن الأوكرانيين تمكنوا من توظيفها لأغراض عسكرية.
أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.
أوكرانيا تعلن عن مزيد من النجاحات في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وذلك باستعادة بلدة استراتيجية جنوب شرق خاركيف، والتقدم في الجنوب. وروسيا تقر بسحب قواتها من مناطق بإقليم خاركيف، لكنها تتحدث عن إعادة انتشار.
يواصل الجيش الأوكراني اختراقه السريع والمفاجئ للخطوط الروسية في شمال شرقي أوكرانيا وتحديدا في خاركيف، فيما أكدت موسكو أنها تعيد نشر قواتها في أهم تحول ميداني منذ بداية الغزو الروسي. وإعلان عن توقف محطة زابوريجيا النووية.
تعتزم ألمانيا التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود روس في أوكرانيا بما يشمل البحث عن شهود عيان أوكرانيين. يأتي ذلك رغم أنه لم يحدد بُعد ما إذا كان الجناة سيمثلون للمحاكمة في ألمانيا أو في مكان آخر.
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