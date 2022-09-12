 كيف يوظف الأوكرانيون المسيرات العادية لأغراض عسكرية؟ | DW الأخبار | DW | 13.09.2022

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كيف يوظف الأوكرانيون المسيرات العادية لأغراض عسكرية؟

إلى جانب الأسلحة الثقيلة يستخدم الأوكرانيون طائرات مسيرة عادية الصنع موجهة للاستهلاك العام، غير أن الأوكرانيين تمكنوا من توظيفها لأغراض عسكرية.

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