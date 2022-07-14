كيف ينظم الجسم درجة الحرارة؟

الماء البارد أم الدافئ.. أيهما أفضل لصحتنا؟

لا خلاف على أهمية الماء لخلايا الجسم ووظائفه الحيوية، لكن الآراء تختلف حول درجة حرارة الماء، فبعض الثقافات تميل للماء الدافئ في حين يحظى الماء البارد بشعبية في دول أخرى، فأيهما أفضل؟