 كيف ينظم الجسم درجة الحرارة؟ | صحتك بين يديك | DW | 14.07.2022

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صحتك بين يديك

كيف ينظم الجسم درجة الحرارة؟

سواء كان الجو حارا أو باردا، بالكاد تتغير درجة حرارة الجسم. فنظام ضبط الحرارة في جسمنا يتكيف بشكل مثالي مع البيئات المختلفة. لكن الحرارة الشديدة تدفع الجسم إلى أقصى حدوده، ما قد يهدد الحياة.

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