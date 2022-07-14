كيف ينظم الجسم درجة الحرارة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سواء كان الجو حارا أو باردا، بالكاد تتغير درجة حرارة الجسم. فنظام ضبط الحرارة في جسمنا يتكيف بشكل مثالي مع البيئات المختلفة. لكن الحرارة الشديدة تدفع الجسم إلى أقصى حدوده، ما قد يهدد الحياة.
ضربة الشمس قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفي أيام الصيف الحار يجب اعتماد نصائح معينة لتجنب الحصول على ضربة، والاستمتاع بالأنشطة الصيفية دون خوف.
لا خلاف على أهمية الماء لخلايا الجسم ووظائفه الحيوية، لكن الآراء تختلف حول درجة حرارة الماء، فبعض الثقافات تميل للماء الدافئ في حين يحظى الماء البارد بشعبية في دول أخرى، فأيهما أفضل؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول