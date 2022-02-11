كيف ينظر فنانو المهرجانات إلى قرارات نقابة الموسيقيين؟

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أبو ليلى فنان مهرجانات مصري يتحدث عن القيود والتحديات التي تفرضها نقابة الموسيقيين المصرية على فنه. ونقابة الموسيقيين توضح كيف ترى ذلك الفن.
أنت لم تحصل على اللقاح؟ إذن لا يٌسمح لك بالدخول إلى المطعم أو السينما. ألمانيا تناقش حاليا منح امتيازات لمن تلقى اللقاح أو حظر الامتيازات بتاتا، وهذا الأمر يتشعب منه العديد من الأسئلة المطروحة.
نشروا الكراهية وروجوا للعنف وأرادوا إلغاء الديمقراطية وإعادة النازية من جديد. إنها عشرات المجموعات اليمينية المتطرفة، التي تم حظرها في العقود الماضية في ألمانيا. هنا تعريف بأهم تلك المجموعات.
الحانات في أزقة إسطنبول محبوبة جدا. فهنا يلتقي السكان لشرب كأس "راكي" أو لعب الطاولة. لكن مستقبل الحانات العريقة بات مجهولا في ظل تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق، وأيضا بسبب الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة.
حظرت ألمانيا جماعة يمينية متطرفة معروفة باسم "لواء العاصفة 44" أو "لواء الذئب". واتهم وزير الداخلية زيهوفر هذه المجموعة بأنها تهدف إلى "إعادة بناء الدولة النازية السابقة". إنها مجموعة تذكر بفصل من مجازر جماعية للنازية.
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