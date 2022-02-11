 كيف ينظر فنانو المهرجانات إلى قرارات نقابة الموسيقيين؟ | DW الأخبار | DW | 11.02.2022

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كيف ينظر فنانو المهرجانات إلى قرارات نقابة الموسيقيين؟

أبو ليلى فنان مهرجانات مصري يتحدث عن القيود والتحديات التي تفرضها نقابة الموسيقيين المصرية على فنه. ونقابة الموسيقيين توضح كيف ترى ذلك الفن.

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