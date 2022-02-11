كيف ينظر فنانو المهرجانات إلى قرارات نقابة الموسيقيين؟

ألمانيا: جدل حول منح امتيازات لمن تطعم ضد فيروس كورونا

أنت لم تحصل على اللقاح؟ إذن لا يٌسمح لك بالدخول إلى المطعم أو السينما. ألمانيا تناقش حاليا منح امتيازات لمن تلقى اللقاح أو حظر الامتيازات بتاتا، وهذا الأمر يتشعب منه العديد من الأسئلة المطروحة.