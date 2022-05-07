كيف يمكن وضع حد لانقراض الأنواع قبل فوات الأوان؟

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يحدث في الوقت الحالي انقراض متسارع وغير مسبوق لبعض الأنواع الحيوانية والنباتية. فهل نجحنا في حماية الأنواع من خلال إقامة حدائق الحيوانات ومحطات الإنقاذ والمناطق المحمية وتحديد حصص الصيد؟
يحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من أن العالم قد يصبح أكثر فقراً بمليون نوع بحلول عام 2030 مع عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، تبحث حوالي 200 دولة عن طرق للخروج من أزمة الأنواع في مؤتمر الطبيعة العالمي.
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