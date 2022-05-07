 كيف يمكن وضع حد لانقراض الأنواع قبل فوات الأوان؟ | العولمة 3000 | DW | 14.05.2022

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العولمة 3000

كيف يمكن وضع حد لانقراض الأنواع قبل فوات الأوان؟

يحدث في الوقت الحالي انقراض متسارع وغير مسبوق لبعض الأنواع الحيوانية والنباتية. فهل نجحنا في حماية الأنواع من خلال إقامة حدائق الحيوانات ومحطات الإنقاذ والمناطق المحمية وتحديد حصص الصيد؟

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