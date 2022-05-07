كيف يمكن وضع حد لانقراض الأنواع قبل فوات الأوان؟

انقراض ملايين الأنواع.. المجلس العالمي للتنوع يدق ناقوس الخطر

يحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من أن العالم قد يصبح أكثر فقراً بمليون نوع بحلول عام 2030 مع عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، تبحث حوالي 200 دولة عن طرق للخروج من أزمة الأنواع في مؤتمر الطبيعة العالمي.