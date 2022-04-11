 كيف يمكن مواجهة الكوارث؟ | العولمة 3000 | DW | 16.04.2022

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العولمة 3000

كيف يمكن مواجهة الكوارث؟

يعيش العالم جائحة كورونا وحروب وكوارث بيئية، أوضاع ليس من السهل التعامل معها. لكن كيف يمكن للإنسان مواجهة هذه التحديات؟ وهل يمكننا تعزيز قدرتنا على التحمل؟ وما هو دور مراحل الطفولة في ذلك؟

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Urheberrecht: DW Ort: Accra Zeit: Jan 2022 Beschreibung: Die Landwirte in Ghana können ihre Bevölkerung nicht versorgen, ihre Betriebe sind zu klein, europäische Subventionen sorgen für den Import von billigen Lebensmitteln nach Afrika. Die NGO Agrihouse Foundation will das ändern: Sie unterstützt Privathaushalte beim Anbau von Gemüse und Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Schlagworte: Global Ideas, Umwelt, Landwirtschaft, Ghana

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