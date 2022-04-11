كيف يمكن مواجهة الكوارث؟

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يعيش العالم جائحة كورونا وحروب وكوارث بيئية، أوضاع ليس من السهل التعامل معها. لكن كيف يمكن للإنسان مواجهة هذه التحديات؟ وهل يمكننا تعزيز قدرتنا على التحمل؟ وما هو دور مراحل الطفولة في ذلك؟
يواجه ملايين الأشخاص في الصومال خطر المجاعة، حسبما أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن هذا البلد الذي يشهد أزمات يقف على شفير كارثة إنسانية. ويعد صغار السن الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.
دشن الاتحاد الأوروبي قبل سنوات "الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا" لمحاربة الهجرة غير النظامية وعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في بلدانهم . فهل حقق الصندوق الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤه؟
تمارس الدول الأفريقية الكثير من الضغوط على الدول الغنية للوفاء بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار لمساعدة القارة على التكيف مع تغيرات المناخ، بيد أن نقص الخبرة الأفريقية أدت إلى توقف المشاريع الحيوية في هذا المجال.
ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.
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