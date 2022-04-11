كيف يمكن مواجهة الكوارث؟

قارة أفريقيا تعاني من أزمة في تمويل المشاريع المناخية

تمارس الدول الأفريقية الكثير من الضغوط على الدول الغنية للوفاء بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار لمساعدة القارة على التكيف مع تغيرات المناخ، بيد أن نقص الخبرة الأفريقية أدت إلى توقف المشاريع الحيوية في هذا المجال.