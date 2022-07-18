كيف يمكن للمرأة الدفاع عن نفسها ضد العنف عبر الإنترنت؟

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كافحت الصحفية الأذربيجانية أرزو جيبولا بنفسها ضد الكراهية على الإنترنت. وهي تساعد النساء الأخريات حاليا للدفاع عن أنفسهن ضد ذلك. وهي تعرف أنه لا يوجد طريق واحد صحيح.
هدفت اتفاقية إسطنبول، التي انسحبت منها تركيا مؤخرا، "لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، و"ليس لها أجندة أخرى"، كما يؤكد مسؤول في مجلس أوروبا في حوار مع DW، لكن هناك من يرى فيها تهديدا لقيم الأسرة والمجتمع.
انسحبت تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد في تركيا. ولايوجد حتى الآن سبب معلن لهذا الانسحاب.
لاتزال قضية ابتزاز أساتذة جامعيين في المغرب لطالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيدة، والتي تعرف بقضية "الجنس مقابل النقط"، تهز المغرب. الفضيحة دفعت ناشطات لإطلاق حملة "مي تو جامعة" تروي فيها طالبات تجاربهن المشابهة.
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