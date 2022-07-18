 كيف يمكن للمرأة الدفاع عن نفسها ضد العنف عبر الإنترنت؟ | كليك | DW | 01.08.2022

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كليك

كيف يمكن للمرأة الدفاع عن نفسها ضد العنف عبر الإنترنت؟

كافحت الصحفية الأذربيجانية أرزو جيبولا بنفسها ضد الكراهية على الإنترنت. وهي تساعد النساء الأخريات حاليا للدفاع عن أنفسهن ضد ذلك. وهي تعرف أنه لا يوجد طريق واحد صحيح.

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