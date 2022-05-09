كيف يمكن للمرأة الدفاع عن نفسها ضد العنف عبر الإنترنت؟

اتفاقية إسطنبول ـ "لمكافحة العنف ضد المرأة.. وليس لها أجندة أخرى"

هدفت اتفاقية إسطنبول، التي انسحبت منها تركيا مؤخرا، "لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، و"ليس لها أجندة أخرى"، كما يؤكد مسؤول في مجلس أوروبا في حوار مع DW، لكن هناك من يرى فيها تهديدا لقيم الأسرة والمجتمع.