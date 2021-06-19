 كيف يمكن للصحافة المحلية المساعدة في إعادة بناء الديمقراطية؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 20.06.2021

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ثقافة ومجتمع

كيف يمكن للصحافة المحلية المساعدة في إعادة بناء الديمقراطية؟

يشرح المؤرخ والمؤلف الأكثر مبيعأ تيموثي سنايدر في منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه DW، الخطأ الذي حصل مع الديمقراطيات المُعطلة ووسائل الإعلام وكيف يمكن أن تكون الصحافة المحلية مفتاح الإنقاذ لها.

What went wrong? – Disrupted democracies and the media | DW Global Media Forum 2021

تيموثي سنايدر، أستاذ التاريخ في جامعة ييل بالولايات المتحدة 

كيف يبدو الأمر عندما يتم تعطيل المبادئ الديمقراطية؟ سواء كان ذلك على شكل اختطاف لطائرة من أجل  اعتقال صحفي ناقد أو اعتقال قادة المعارضة، فإن تعطيل الديمقراطية يجر الكثير من العواقب والتبعات في كثير من الأحيان. وهكذا ومع تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام، لا سيما في العصر الرقمي، فإن المنصات القوية لها أيضاً نقاط ضعفها.

مختارات

تسلمت الصحافية النيجيرية توبوري أوفوري جائزة DW لحرية التعبير لعام 2021. وفازت أوفوري بالجائزة تكريما لعملها الصحافي الاستقصائي السري. المدير العام لـ DW بيتر ليمبورغ أشاد بها قائلا إنها واجهت تحديات شديدة خلال عملها.

يشهد سوق الكتاب منذ سنوات تغييرات هيكلية، فالمكتبات الكبيرة ضيقت الخناق على مثيلاتها الصغيرة، وقائمة أكثر الكتب مبيعاً هي من يسيطر على هذا السوق، والإنترنت باتت تؤثر كثيراً على حجم سوق الكتاب المطبوع.

تحدث تيموثي سنايدر، أستاذ التاريخ في جامعة ييل بالولايات المتحدة والمؤلف الأكثر مبيعاً، يوم الثلاثاء (15.يونيو/حزيران) عن تعرض الديمقراطيات للتعطيل والإضطراب، وعن وسائل الإعلام في منتدى DW الإعلامي العالمي مفتتحاً بملاحظة تاريخية: "دائماً ما تسببت وسائل الإعلام الجديدة في حدوث اضطرابات هائلة. فقد استغرق إنشاء وسائل الإعلام التي نعتقد أنها مهدئة ومريحة وديمقراطية - مثل الكتاب أو مثل الصحيفة - عقوداً أو قروناً". وقال سنايدر الذي تحدث عبر رابط فيديو من النمسا أن "اختراع الصحافة المطبوعة قاد الى 150 عاماً من الحرب الدينية ".

واضاف: "لذا فإن النقطة التاريخية هي أن الوسائط الجديدة تستغرق وقتاً لتشكيلها وأننا كبشر لدينا القدرة والحق في تشكيلها. وبعبارة أخرى، ليس من الضروري أن يكون الإنترنت على النحو الذي هو عليه الآن. قد تتخذ شكلاً آخر، الأمر الذي يعتمد علينا ".

إعادة النظر في الإعلام المُعطّل

في المنتدى، لم يصنف خطاب سنايدر القادة الذين عطلوا الديمقراطية الوطنية - لكنه سرد العديد من القضايا التي لعبت دوراً في الاضطراب - بما في ذلك المساواة والمعرفة والمهارات المعرفية. على الرغم من أن كتابه لعام 2017 "حول الطغيان: عشرون درساً من القرن العشرين" ، والذي أصبح من أكثر الكتب مبيعاً، كُتب في الأصل على شكل منشورات على فيسبوك للتخلص من "اليأس الساحق" القابع في صدره بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.

GMF Timothy Snyder

يقول المؤرخ تيموثي سنايدر إن إهمال الصحافة المحلية قد يكون أسهل مشكلة يمكن حلها

لطالما شجع سنايدر على الحاجة إلى قراءة الكتب والصحف - وقد أكد على ذلك مرة أخرى عندما سئل عن سبب أهمية ما يسمى بالوسائط التقليدية أو الوسائط المطبوعة عند التفكير في الاضطراب والابتكار، حيث تحدى المؤرخ المشاهدين لإعادة تقييم و حتى "إعادة تدوير" ما يمثله الاضطراب في وسائل الإعلام اليوم.

وقال: "في هذه المرحلة، فكرة الصحيفة المحلية ممزقة - ولكن فكرة أنه يجب أن يكون لدينا جميعاً أجهزة أيفون وأن نكون على الإنترنت، قائمة.. هذا هو الوضع الراهن". مضيفاً أن هذا الحال بالتأكيد ليس المستقبل، وإنما الحاضر.

وأوضح: "يحتاج الناس إلى معرفة ما يحدث في مدارسهم. يحتاجون إلى معرفة ما إذا كانت المياه في النهر المحلي ملوثة أم لا. عندما يتطلع الناس على الصحيفة، سواء كان ذلك يجعلهم سعداء أم لا، يجب أن يشعروا أن أنها جزء من نسيج حياتهم".

الاستقطاب وغياب الأخبار المحلية

من بين مجموعة المشكلات المذكورة، يعد إصلاح عدم المساواة هو الأصعب، حسب قول سنايدر. لكن تعزيز الصحافة المحلية قد يكون من الأسهل تصحيحه. بالنسبة للمؤرخ، من المهم أن يكون لدى الشباب وصول ملموس إلى الأخبار التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم أثناء نشأتهم - وهذا يتطلب مراسلين محليين يكتبون عن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مجتمعهم. وقال: "هذا مهم للغاية لأنه إذا لم يكن لدى الناس صحف محلية ... فإنهم لا يثقون فيما يسمونه" وسائل الإعلام "طوال حياتهم. إذا لم يكن هناك اتصال بالمحلي، فعندئذ ينتقل الناس على الفور إلى القومي، أو إلى الدولي او الى عالم المؤامرة ".

وقال أستاذ جامعة ييل، الذي نشأ في ولاية أوهايو الأمريكية، إن الصحافة المحلية مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين نشأوا في "صحراء الأخبار" كما كان حاله، الوضع الذي يشمل معظم مناطق الولايات المتحدة. "معظم المقاطعات في الولايات المتحدة ليس لديها صحف مناسبة تنقل الأخبار. وعندما تفقد ذلك، تشعر بالفراغ. كما تشعر بالاستقطاب الذي ينشأ عن ذلك عندما يتجه الناس إلى مستويات أعلى حيث لا يعرفون ما يتحدثون عنه، حيث سينجذبون إلى معسكرين متعارضين".

مشاهدة الفيديو 01:55

ترامب يخاطب مؤيديه في تجمع انتخابي

سنايدر بالطبع ليس ساذجاً عندما يتعلق الأمر بتحديات إبقاء الصحافة المحلية على قيد الحياة. إنه يعلم أن نسبة الأرباح قد تكون في خطر بالنسبة للكثيرين ممن يجرؤون على تبني الصحافة المحلية - لكنه يقدم رداً أيضاً. وقال لـ DW: "أدرك أنها ليست مربحة ولكن الكثير من الأشياء ليست مربحة أيضاً، فالمياه النظيفة ليست مربحة، والوصول إلى المريخ ليس مربحاً. الكثير من الأشياء التي نقوم بها ليست مربحة على الفور". وأضاف: "أعتقد أن التقارير المحلية مهمة للغاية بالنسبة للديمقراطية، وأنها لا تزال غير معترف بها إلى حد كبير. لكنني أعتقد أيضاً أنها مشكلة يمكن حلها."

المستقبل والحقائق

وقال أستاذ التاريخ والزميل الدائم في معهد العلوم الإنسانية في فيينا "لا يهتم الناس بالحقائق إلا إذا كانوا يعتقدون أنها متصلة بالمستقبل. فالناس يهتمون بالحقائق الآن بسبب الخيارات التي سيتخذونها قريباً... إذا كان الناس لا يؤمنون بمستقبل قادم، فهم أقل اهتماماً بالحقائق، وأكثر انجذاباً إلى دوافعهم وإلى المشهد الحالي."

وأضاف سنايدر: "نحن في مكان تدور فيه السياسة بشكل كبير حول الوقت الحاضر، أوحول الأساطير، أو حول الماضي. السياسة تدور حول القصص التي تتمحور حول كيف اعتدنا أن نكون عظماء" في إشارة غالباً إلى شعار ترامب الذي كان يردده "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى ".

"ما لدينا بدلاً من ذلك هو كوارث مختلفة.. بعض الناس قلقون بشأن كارثة الاحتباس الحراري، وهم على حق. وآخرون قلقون بشأن كارثة ديموغرافية، ولا أميل للتعاطف مع هذا القلق كثيراً، ولكن في كلا الحالتين أنت تفكر في كارثة وأنت تفكر في مستقبل يندفع بسرعة ويفسد الحاضر ويسيطر عليه. "

وقال سنايدر إن هذه القضايا لا يمكن أن تحل في غرف التحرير، ولكن هناك طرق أخرى للمساهمة، مثل محاولة "مساعدة الناس على التفكير في المستقبل بطريقة هادئة ومتفائلة وغير كارثية". ولكن في الوقت نفسه يشدد سنايدرعلى أن هذا عمل متوازن، يجب أن يشمل بالطبع تقارير استقصائية واحترافية.

وقال "أنا لا أقول أنه يجب نقل الأخبار السارة فقط، وجعل كل شيء يبدو على ما يرام. لا أؤمن بذلك على الإطلاق...أحاول فقط الإشارة إلى أنه إذا لم يكن لدى الناس بعض الإحساس بأن المستقبل قادم، فلن يكونوا على اهتمام تجاه الحقائق التي يعمل الصحفيون بجد على نقلها اليوم."

ستيفاني بيرنت/ ريم ضوا

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    فستان الزفاف ضد العنف

    هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    التشبث بالحرية

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  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    صور القمع

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  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الجانب السلبي للصورة!

    لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    رحيل بلا وداع

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  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    جسر فوق الرأس

    حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    النوم في أخطر الأماكن

    بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    خطوات صغيرة نحو حياة أفضل

    حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    العيش وسط الدمار

    هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الحلوى ضد مرارة الحرب

    تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك