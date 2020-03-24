 كيف يمكن لإفريقيا وأوروبا الاستفادة من الهجرة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.03.2020

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سياسة واقتصاد

كيف يمكن لإفريقيا وأوروبا الاستفادة من الهجرة؟

الهجرة من افريقيا؟ هنا يتبادر إلى ذهن الكثير من الأوروبيين القوارب المطاطية المليئة بالبشر في البحر المتوسط. غير أن بإمكان القارتين الاستفادة إذا ما تم توجيه الهجرة بشكل أفضل. وتوجد مقترحات كافية في هذا الإطار.

المانيا بحاجة إلى يد عاملة مختصة حتى في المخابز

المانيا بحاجة إلى يد عاملة مختصة حتى في المخابز

في الحقيقة ينبغي أن تكون المانيا مسرورة لهجرة أشخاص مثل شتفين أدوين الذي قدم من غانا عام 2011 وأنجز بعض الأشياء منذ قدومه: لقب دكتوراه من جامعة بون، والعمل في المعهد الألماني للسياسات التنموية وفترة بحوث بجامعة دويسبورغ ـ إيسن. أما اختصاصه فهو في مجال الهجرة.

وأدوين ينتمي لليد العاملة الماهرة التي هناك حاجة ملحة إليها. لكنه لم يحصل على عقد عمل ثابت. "حتى مع لقب دكتوراه الناس يستدعونك كمحاضر في حلقات نقاش ويعطونك عقد مستشار أو تكليف لإجراء بحوث. فمحاولة إيجاد مكان في سوق العمل الألمانية تكون أحيانا مخيبة للآمال"، يقول أدوين لدويتشه فيله.

مختارات

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في الأول من مارس/ آذار يدخل قانون هجرة العمالة المتخصصة حيز التنفيذ، فماذا يتضمن القانون وعلى من ينطبق وما تأثيره على سوق العمل في ألمانيا؟ وهل يستفيد منه اللاجئون الذين رفضت طلبات لجوئهم؟ (29.02.2020)

البحث عن عمل هو الشغل الشاغل للاجئين في ألمانيا. وسوق الحرف المهنية في ألمانيا بحاجة إلى أيدي عاملة خبيرة. قصة لاجئ يجري تدريباً مهنياً ويخشى من أن يؤثر القانون الجديد على فرصه في إيجاد عمل في ألمانيا. (01.03.2020)

حاجة أوروبا ميزة افريقيا

تحتاج المانيا بشكل ملح ليد عاملة متخصصة، فحسب معطيات معهد برلين للسكان والتنمية ظل في نهاية 2019 أكثر من 1.4 مليون وظيفة شاغرة. وبما أن مجموع السكان إلى تناقص، فإن من شأن عدد الوظائف الشاغرة إلى زيادة. لكن في افريقيا المشكلة عكسية وهي أن عدد السكان ينمو. وحتى عام 2050 سيصل حسب التقديرات إلى أكثر من مليار نسمة.

والتطور الاقتصادي لا يتلاءم مع نمو السكان"، كما تقول كاميلا روكا، مديرة بحوث بمؤسسة مو ـ إبراهيم. ومن أجل السيطرة على الوضع ينبغي إيجاد 18 مليون موطن عمل جديد سنويا لجميع الشباب الأفارقة الذين يدخلون سوق العمل. وحاليا ينشأ ثلاثة ملايين موطن عمل فقط كل سنة. والهجرة قد تكون جزءا من الحل. بالنسبة للمجتمعات المصابة بالشيخوخة مثل المانيا تملك اليد العاملة المتخصصة فائدة مزدوجة. فهم لا يشغلون فقط مواطن عمل شاغرة. " نحن ندفع هنا في النهاية ضرائب"، يقول الأخصائي أدوين. وحتى الأنظمة الاجتماعية تستفيد. فحسب دراسة لشركة التأمين الصحي تشنيكر، فإن المهاجرين من خلال مساهماتهم خففوا العبء عن شركات التأمين الصحي منذ 2012 بثمانية مليارات يورو.

التخويف من المهاجرين في المقام الأول

لكن القليل من الحكومات تستغل الفرص التي تمنحها إدارة الهجرة بشكل أفضل. فالتخويف ما يزال يسبق العمل على الاستفادة من الفرص، والاتحاد الأوروبي يعمل مع العديد من الحكومات الافريقية لإغلاق الحدود ووقف الهجرة عبر البحر المتوسط.

لكن توجد استثناءات. فرواندا تفتح المجال بشكل كبير لليد العاملة المختصة للهجرة من بلدان أخرى من مجموعة دول شرق أفريقيا. "من خلال ذلك يوجد في مجالات التعليم أو القطاع المالي نمو في اليد العاملة المتخصصة"، كما تقول كاميلا روكا في مقابلة مع دويتشه فيله. ويساهم المهاجرون بـ 13 في المائة في الناتج القومي المحلي لرواندا. وحتى جنوب أفريقيا تقدم تأشيرات سفر مختلفة لمواطنين من بلدان مجاورة مثل زيمبابوي أو ليسوتو. ويتم منحها للقوى العاملة المتخصصة وللعمال الموسميين أو الطلبة.

بماذا يأتي قانون الهجرة الجديد؟

وحتى المانيا تتحرك، فمنذ الأول من مارس/ أذار 2020 بدأ قانون سريان قانون هجرة جديد. بموجب القانون يمكن لليد العاملة المتخصصة من الخارج العمل بشكل أسهل أو العيش في المانيا. ولأول مرة تضم هذه الشريحة أشخاصا بتكوين مهني متوسط. والسلطات لم تعد تتحقق كما في السابق من مسألة فيما إذا كان بإمكان عامل من المانيا أو دولة أوروبية أن يحصل أولا على فرصة العمل. كما توجد إمكانيات للحصول على تأهيل في المانيا بشكل مستدام. ويُتوقع استقطاب حتى 25.000 عامل مختص في كل سنة. "إنه قانون جيد للغاية"، يقول الأخصائي أدوين الذي يضيف:" وبالرغم من ذلك لدي شكوك حول عدد الأفارقة الذين سيستفيدون من ذلك".

يد عاملة متخصصة أكثر من افريقيا ينبغي تكوينها في المانيا

يد عاملة متخصصة أكثر من افريقيا يمكن تكوينها في المانيا

والمشاكل تبدأ في الغالب عند البرهنة أو إثبات الحصول على تكوين مهني. "في افريقيا لا يوجد في الكثير من مؤسسات التكوين غير الرسمية شهادات. وحتى لو كانت موجودة ما الاستفادة إذا لم تكن هناك برامج تعليم موحدة؟"، يتساءل أدوين. والكثير من الشهادات لا تصل إلى المستوى الألماني. وهنا بإمكان التعاون الإنمائي الألماني أن يقدم المساعدة، فالتكوين المهني يُعد أحد نقاطه الأساسية. فمن خلال دعم المدارس المهنية وتقديم المشورة في المناهج التعليمية وسلم التكوين يمكن تكوين قوى عاملة مؤهلة. مثل هذا التكوين لن يساعد فقط في سد نقص اليد العاملة المتخصصة في المجتمعات المصابة بالشيخوخة في أوروبا، فحتى البلدان الأصلية تستفيد، لأنه ليس كل شخص يرغب في الهجرة. والتحويلات المالية من الخارج باتت منذ مدة عاملا هاما في افريقيا. ففي 2017 حول مهاجرون أفارقة ما مجموعه 41 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية.

الكلمة السحرية: هجرة دائرية

الخبراء يعتبرون أن سبل الهجرة القانونية معقولة. "عالم العمل يتغير. فالفكرة التي تقول بأن شخصا سيغادر بلده للعيش بصفة مستمرة في بلد آخر تم تجاوزها"، تقول كاميلا روكا. والمخرج هو في ما يُسمى الهجرة الدائرية، أي الهجرة إلى أكثر من بلد. "يجب السماح للشباب الأفارقة خارج القارة أو في بلد افريقي آخر الدراسة والعمل أو إتمام تكوين مهني. والبعض سيعود للاستفادة من المؤهلات في تطوير بلده"، تقول روكا.

شتيفن أدوين من غانا يجرب عمليا الهجرة الدائرية. فبيته الثاني يبقى ألمانيا. لكن بدون أفق في الحصول على موطن عمل ثابت، فإنه يعمل في بلد ثالث ـ كنائب أستاذ بجامعة في هولندا.

دانييل بيلتس/ م.أ.م

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


مختارات

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

رغم الحرب الطاحنة الضروس فيه، يصل عشرات الآلاف من المهاجرين من شرق إفريقيا إلى اليمن، أملاً في الوصول إلى السعودية والحصول على عمل فيها.. تعرف في هذه الجولة المصورة على أخطر طرق الهجرة في العالم! (23.11.2019)  

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ألمانيا- قانون الهجرة الجديد  

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