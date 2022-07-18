 كيف يمكن لأوروبا التكيف مع موجات الحر الشديدة؟ | التغيرات المناخية | DW | 19.07.2022

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بيئة ومناخ

كيف يمكن لأوروبا التكيف مع موجات الحر الشديدة؟

بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟

موجة حر تجتاح أوروبا، رجلان يبردان نفسيهما بالماء من رشاش عام في يوم حار ومشمس في برشلونة (16.07.2022).

موجة حر تجتاح أوروبا، رجلان يبردان نفسيهما بالماء من رشاش عام في يوم حار ومشمس في برشلونة (16.07.2022).

تشهد بلدان في جميع أنحاء أوروبا لموجة من الحر الشديد، ومن المتوقع أن يُسجل في بعض المناطق درجات حرارة غير مسبوقة. في إسبانيا، وصلت درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية.

تحذر السلطات الصحية من المخاطر التي تتسبب فيها موجات الحر الشديد هذه. ولهذا يحث المسؤولون الناس على البقاء في أماكن الظل أو المزودة بأجهزة التكييف وشرب الكثير من الماء. وقالت كلير نوليس، المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال مؤتمر صحفي في جنيف قبل أيام: "تؤثر [موجة الحر] على أجزاء كبيرة من أوروبا وتزداد حدتها".

مختارات

سيتم سماع مثل هذه التحذيرات بشكل متزايد في ظل استمرار اشتداد آثار تغير المناخ وستكون موجات الحر الشديد خلال فصل الصيف جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. مناخ القارة الذي كان معتدلاً في الماضي، يتغير بسرعة. مما يفرض تحديات لا حصر لها على البلدان الأوروبية ويحثها على التكيف مع هذا الوضع الجديد.

هذه المشاكل ليست جديدة على مناطق العالم التي اعتادت على موجات الحر الشديد. كما يمكن أيضاً أن تكون العديد من الحلول التي تم تطويرها من قبل هذه المناطق للتعامل مع موجات الحر بمثابة نموذج لأوروبا.

كيف نعيش ونعمل؟

بالنسبة للعديد من الأشخاص في أوروبا، لا تزال درجات الحرارة المرتفعة، أمر جديدا نسبياً عليهم ولا يدركون مدى خطورتها على صحتهم. تحث السلطات الصحية مثل الخدمات الصحية الوطنية ( NHS ) في بريطانيا، الناس على تغيير عاداتهم، وتجنب أشعة الشمس بين الساعة 11صباحاً و 3 مساء، والتعرف على العلامات الأولى للتعرض إلى ضربة الشمس.

في المناطق المتضررة بموجات الحر حول العالم، تُستخدم حملات توعية أكبر وجهود تركز على المجتمع من أجل تشجيع الناس على تغيير عاداتهم أثناء موجات الحر الخطيرة، سواء في العمل، التواصل الاجتماعي، أو عند ممارسة الرياضة.

تشهد أحمد أباد في غرب الهند، موجات حر شديد بشكل متكرر. على مدى العقد الماضي، طورت المدينة سلسلة من خطط العمل المتعلقة بموجات الحر الشديد، التي تنسق العمل على مستوى الولاية والمستوى المحلي. إذ تم إصدار تحذير من موجات الحر الشديد، وتم بث تحذيرات عبر التلفزيون والراديو والرسائل النصية، وكذلك نشر خط ساخن خاص في الأماكن العامة.

بالإضافة إلى رعاية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، يتم تشجيع أرباب العمل على توفير أماكن مظللة وفترات راحة للعاملين لديهم غالباً في الهواء الطلق. كما تم تحويل المعابد والمكتبات ومحطات الحافلات إلى مراكز تبريد ونقاط لتوزيع المياه.

  • Ein Waldbrand in Kalifornien erreicht ein Wohngebiet.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أهداف المناخ مجرد صدى للكوارث؟

    خلال مؤتمر المناخ الأخير اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الرفع من أهداف تخفيض الانبعاثات: حتى 2030 ينبغي التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة مقارنة مع 2010، وبالتالي الحد من سخونة الأرض بـ 1,5 درجة. وحاليا يبدو أن هذا الهدف لن يتم التوصل إليه.

  • Patricia Espinosa, UN-Exekutivsekretärin für Klimawandel auf der UN-Klimakonferenz in Bonn

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    باتريسيا اسبينوزا تضغط من أجل الاسراع

    باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية في الأمم المتحدة لشؤون تحول المناخ أنذرت خلال افتتاح مؤتمر المناخ في بون قائلة: "نحتاج بإلحاح إلى تدابير وقرارات على المستوى السياسي. والعالم سيكون له خلال مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ سؤال واحد: ما هو التقدم الذي أحرز منذ غلاسغو؟ والاشارة إلى أوقات صعبة غير مقبولة.

  • Arbeiter in Indien verschaffen sich Abkühlung.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    موجات حرارة متزايدة

    مندوبة الأمم المتحدة لشؤون المناخ باتريسيا اسبينوزا حذرت من أن تحول المناخ يتقدم بسرعة والعالم يتجه نحو تجاوز النسبة المئوية المدونة في اتفاقية باريس بمستوى 1.5 درجة حتى نهاية القرن بضعفين. وموجات حرارة شديدة كما هو عليه الحال في الهند سوف تتكرر بشكل متزايد بسبب التغيرات المناخية من صنع البشر.

  • Eine Frau steht bis zur Hüfte im Wasser.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    الوضع سيء في البلدان النامية

    حتى الأمطار الغزيرة والفيضانات كما هو عليه الحال في منطقة الأمازون البرازيلية ستحدث بشكل متزايد. رالف ريغنفانو، وزير خارجية دولة الأرخبيل فانواتو المهددة أكثر بالكوارث الطبيعية عبّر عن ذلك بالقول: " البلدان الأغنى لا يمكنها أن تنكر لوقت طويل بأنها مجبرة على التعامل مع دمار وخسائر".

  • Australien Waldbrand in New South Wales.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أستراليا وحرائق الغابات

    أستراليا تبعث في هذا السياق على الأمل: هنا أدت حرائق الغابات المدمرة خلال السنوات الأخيرة إلى معاقبة حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المؤيدة لصناعة الفحم. غير أن خليفته أنتوني ألبانيز يبدو مستعدا لبلورة سياسة مناخ مغايرة في بلاده.

  • Ein Müllsammler steht auf einer Mülldeponie in Indien.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    دخان سام من نفايات محترقة

    شخص يجمع القمامة يقف وسط مكب للنفايات اشتعلت بسبب الحرارة. وبصورة مزاجية يمكن لنا القول بأن المجتمع الدولي يعاني من نفس الوضع. باتريسيا اسبينوزا التي أعلنت في بون عن انتهاء فترة ولايتها حثت المندوبين بالقول:" انظروا ماذا حققنا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. بإمكاننا ويجب علينا إنجاز ذلك بطريقة أفضل".


في أوروبا، سيحتاج أرباب العمل إلى تغيير موقفهم تجاه العمل في الهواء الطلق وفي الأماكن سيئة التهوية، كما يقول الخبراء، حتى لو كان ذلك سيؤثر على الإنتاجية. اقترحت النقابات العمالية في ألمانيا، منح العاملين، الحق في الحصول على استراحات غداء أطول في الأيام شديدة الحرارة بشكل خاص، وذلك في مكان محمي وآمن يوفره رب العمل.

من جهتها أشارت، ساري كوفاتس، الأستاذة من كلية لندن للنظافة الصحية والطب الاستوائي، في مقابلة مع DW، إلى إن أرباب العمل "بحاجة إلى حماية موظفيهم، والحكومات بحاجة إلى ضمان حماية العاملين لديها ... سواء من خلال فترات القيلولة، أو ساعات العمل المرنة، أو أوقات مبكرة للعمل أو مزيد من فترات الاستراحة خلال اليوم".

أنظمة الرعاية الصحية في مواجهة موجات الحر

كانت أشهر فصل الصيف هادئة نسبياً بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية الأوروبية، ولكن الآن بعد أن أضحت موجات الحر الشديد أكثر شيوعاً، بات على أنظمة الرعاية الصحية التكيف مع ارتفاع أعداد المرضى جراء هذه المشكلة.

وبحسب الدراسات، فإن زيارات قسم الطوارئ تزداد بنسبة 10 في المائة على الأقل أثناء موجات الحر، ويبلغ العديد من المرضى عن أعراض مثل الجفاف وضربة الشمس والغثيان. ويتعرض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً للخطر بشكل خاص، لذا فإن أعداداً كبيرة من السكان المسنين في أوروبا معرضون للخطر بشكل خاص.

وفق ورقة بحثية للمفوضية الأوروبية نُشرت العام الماضي، إذا استمرت التطورات الحالية دون مزيد من التغييرات، فقد ترتفع الوفيات في الاتحاد الأوروبي بسبب الحرارة الشديدة من حوالي 2.700 سنوياً إلى ما بين 30 إلى 50 ألف عام 2050.

سيدة تبرد رأسها بزجاجة ماء أمام متحف اللوفر. من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة في فرنسا.

سيدة تبرد رأسها بزجاجة ماء أمام متحف اللوفر. من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة في فرنسا.

ومنذ صيف 2003 المميت، كانت دول الاتحاد الأوروبي أكثر استعداداً للتعامل مع موجات الحر. في ذلك الصيف، تجاوزت درجات الحرارة  الـ 40 درجة مئوية، وكانت المستشفيات في فرنسا مكتظة بالمرضى، وخاصة بالمرضى المسنين. اليوم، مدن مثل باريس لديها أنظمة مراقبة واسعة النطاق وخطط عمل مخصصة للحر الشديد.

بيد أنّ كوفاتس مقتنعة بأنه يمكن زيادة تحسين الوعي بمخاطر موجات الحر. وتقول: "لا يوجد وعي كاف بين العاملين في الخطوط الأمامية والممرضات والأطباء". "وعموم الناس ليسوا على دراية بالشكل الكافي، لذلك لا يرى الناس في كثير من الأحيان أنفسهم معرضين للخطر".

نجحت ولاية أوديشا الواقعة شرق الهند في خفض الوفيات الناجمة عن  موجات الحر منذ موجة الحر القاتلة في عام 1998 التي أودت بحياة أكثر من ألفي شخص. عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل خطير، يتم استخدام الرسائل النصية واللوحات الإعلانية بهدف نشر تحذيرات الصحة العامة للوصول إلى المعرضين للخطر، بينما تنشئ المستشفيات أجنحة مؤقتة للأمراض المرتبطة بالحرارة وزيادة مستويات التوظيف.

نظرًا لأن الحرارة الشديدة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث أعطال في شبكة الطاقة، يجب أن تكون البنية التحتية للرعاية الصحية مجهزة بأنظمة احتياطية.

في ولايتي ألاباما وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء موجات الحر، مما تسبب في زيادات شديدة في درجات الحرارة في الأماكن المغلقة. يعد مصدر الطاقة الاحتياطية أمرًا إلزاميًا للمستشفيات الأحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف ضمان استمرار تكييف الهواء.

عتادت القارة العجوز على طقس معتدل خلال فصل الصيف.

اعتادت القارة العجوز على طقس معتدل خلال فصل الصيف.

مدن أكثر برودة واستدامة

جعلت العاصمة الفيتنامية، هانوي، التبريد جزءاً من خطتها الرئيسية للتنمية الحضرية للعام 2030. وبالتالي باتت المناطق الخضراء الموجودة محمية من النمو السريع للمدينة، وستزداد كثافة المياه والأشجار في المركز سبعة أضعاف لكل شخص. ما يعني أن درجات الحرارة في المدينة ستكون تقريباً كما كانت عليه في عام 2011 في عام 2030، على الرغم من الزيادة المتوقعة في عدد السكان البالغ  عددهم 2.5  مليون شخص.


تحتاج المدن أيضاً إلى خفض درجات الحرارة الداخلية، خاصة في المنازل وأماكن العمل. غالباً ما يتم استخدام مكيفات الهواء، ولكنها مكلفة ومضرة بالبيئة. يعمل صندوق ماهيلا للإسكان، الذي يعمل في 10 مدن في الهند، مع النساء في الأحياء ذات الدخل المنخفض لإيجاد حلول ميسورة للاكتظاظ السكاني.
يمكن أن يعكس طلاء الجدران والأسقف بالطلاء العاكس ما يصل إلى 80 في المائة من طاقة الشمس، ويمكن أن تقلل زراعة نباتات المتسلقة والتربة وأواني النباتات على الأسطح والجدران الخارجية درجات الحرارة الداخلية بما يصل إلى 2.5 درجة مئوية. تحول المهندس المعماري، ياتين بانديا من أحمد أباد إلى الهندسة المعمارية التقليدية لإيجاد حلول مستدامة للحرارة.

 المباني في مدن مثل بنغالور التي تتبع الطراز المعماري الغربي مبنية بواجهات من الصلب والزجاج، تتطلب مكيفات الهواء بشكل دائم. لكن في القرون التي سبقت ظهور مكيفات الهواء، استخدمت المنازل الهندية المظلات والنوافذ الكبيرة لتوفير الظل، والساحات والمصاريع لتوزيع الهواء البارد. ويوضح  بانديا لـ DW: "لا يتعلق الأمر بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن العمارة المحلية تكشف الكثير عن كيفية إدارة السكان المحليين قبل وجود الكهرباء". وأضاف: "يمكن الإستفادة من هذه المبادئ البسيطة اليوم".

رويري كيسي/  إ.م

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    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    موجة حرّ شديدة في أوروبا

    تسببت درجات الحرارة الحارقة في حدوث حرائق غابات في العديد من البلدان. قال مسؤولون محليون إن حريقا في إسبانيا أدى حتى الآن إلى إحراق ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار من الأراضي. كما أبلغت إيطاليا وكرواتيا وفرنسا والبرتغال عن حرائق غابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. فيما قال علماء إن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.

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  • A view of the Po riverbed under Ponte della Becca (Becca bridge) shows the effects of the drought, in Linarolo, near Pavia, Italy

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    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    موجة حر في الصين

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    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

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    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

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