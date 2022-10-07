 كيف يمكن زيادة مدى البطارية؟ | عالم السرعة | DW | 13.10.2022

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عالم السرعة

كيف يمكن زيادة مدى البطارية؟

في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة بات من الضروري زيادة مدى بطاريات السيارات الكهربائية. في حلقة اليوم سنقدم لكم نصائح ستساعدكم في زيادة مدى البطارية.

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