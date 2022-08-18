 كيف يمكن الحفاظ على تاريخ الجليد القديم؟ | المستقبل الآن | DW | 23.10.2022

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المستقبل الآن

كيف يمكن الحفاظ على تاريخ الجليد القديم؟

الاحتباس الحراري يؤدي إلى تآكل المجلدات في جبال الألب. فقد شهد صيف 2022 ذوباناً للجليد أكثر من أي وقت مضى. وهذا الذوبان يعني أيضاً ذوبان "تاريخ" تكوّن المناخ. فريق بحثي يريد إنقاذ هذا التاريخ والإبقاء عليه.

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