كيف يمكن الحفاظ على تاريخ الجليد القديم؟

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الاحتباس الحراري يؤدي إلى تآكل المجلدات في جبال الألب. فقد شهد صيف 2022 ذوباناً للجليد أكثر من أي وقت مضى. وهذا الذوبان يعني أيضاً ذوبان "تاريخ" تكوّن المناخ. فريق بحثي يريد إنقاذ هذا التاريخ والإبقاء عليه.
تيارات الرياح المتغيرة تزيد من احتمال حدوث ظواهر الطقس الشديدة كالجفاف أو الأمطار الغزيرة، لأن الرياح التي ينتج عنها في خطوط العرض التغير بين المرتفعات والمنخفضات الجوية تتأثر بالاحتباس الحراري.
في آخر تقاريرها لهذه السنة، سلطت منظمة أوكسفام الضوء على أزمة المجاعة في العديد من المناطق التي تأثرت بشدة بالتغيرات المناخية. مبرزة أن الاحتباس الحراري يتسبب في حدوث المزيد من الظواهر الجوية القاسية.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
أكدت دراسة حديثة أن تغير المناخ بأشكاله المختلفة يؤثر بشكل مباشر على انتشار الأمراض المنقولة عبر مسببات المرض إلى البشر وإلى أماكن أخرى ربما لم يكن المرض متوطناً بها، ما يزيد المخاوف من التأثيرات السيئة للتغير المناخي
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