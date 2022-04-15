كيف يمكن التخفيف من وطأة الإجهاد العصبي؟

نصائح للرجال.. كيف تتخلص من آثار الشيخوخة؟

تمر السنوات بسرعة، وتبدأ ملامح الشيخوخة في الظهور على الوجه والجسد، فكيف بالإمكان الإبقاء على منظر شاب؟ هذه النصائح قد تساعد الرجال للعودة في الزمن إلى الوراء.