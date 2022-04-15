كيف يمكن التخفيف من وطأة الإجهاد العصبي؟

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يؤدي الإجهاد العصبي على المدى الطويل إلى الإصابة بأمراض القلب وآلام الظهر أو قرحة المعدة. تلعب تمارين استرخاء العضلات أو Qui Gong أو التأمل دوراً فعالاً في تقليل الإجهاد العصبي.
تمر السنوات بسرعة، وتبدأ ملامح الشيخوخة في الظهور على الوجه والجسد، فكيف بالإمكان الإبقاء على منظر شاب؟ هذه النصائح قد تساعد الرجال للعودة في الزمن إلى الوراء.
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