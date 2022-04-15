 كيف يمكن التخفيف من وطأة الإجهاد العصبي؟ | صحتك بين يديك | DW | 15.04.2022

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صحتك بين يديك

كيف يمكن التخفيف من وطأة الإجهاد العصبي؟

يؤدي الإجهاد العصبي على المدى الطويل إلى الإصابة بأمراض القلب وآلام الظهر أو قرحة المعدة. تلعب تمارين استرخاء العضلات أو Qui Gong أو التأمل دوراً فعالاً في تقليل الإجهاد العصبي.

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