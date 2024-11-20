كيف يمكن اكتساب مهارات مهمة من ألعاب جماعية على الإنترنت؟

إن كنت تعتقد أن اللعب عبر الإنترنت هو مجرد مضيعة للوقت فقط، فربما عليك إعادة النظر في الأمر. توصل باحثون إلى أن ممارسة الألعاب الجماعية عبر الإنترنت يمكن أن تكون لها فوائد إجتماعية متعددة. ما هي؟

غالبًا ما تكتسب الألعاب عبر الإنترنت سمعة سيئة لكن دراسة حديثة توصلت إلى نتيجة مختلفة على عكس الاعتقاد السائد. ووجد باحثون مؤخرًا أن المشاركة في ألعاب جماعية عبر الإنترنت يمكن أن يترتب عليها آثار إيجابية، وفقًا لموقع ديلي ساينس العلمي. ففي دراسة أُجريت بجامعة هوستون الأمريكية، توصل باحثون إلى أن هذا النوع من الألعاب يمكن أن يساعد البعض في تطوير مهارات عملية قيمة.

وتوضح الأستاذة المساعدة في كلية التكنولوجيا بجامعة هوستون والمشاركة في الدراسة، ميليكا شيرمحمدي: ”تتضمن هذه المهارات حل المشكلات والعمل الجماعي والقيادة وحتى الثقة بالنفس. يُظهر بحثنا أن الألعاب عند ممارستها باعتدال، يمكن أن تكون وسيلة للناس للنمو على المستوى الشخصي والمهني".

وتركز الدراسة على ألعاب الفيديو الجماعية متعددة اللاعبين (Massively Multiplayer Online Games (MMO، ويأتي في مقدمتهم لعبة World of Warcraft ولعبة Destiny 2 ولعبة Final Fantasy حيث تستحوذ الألعاب الثلاث على ملايين اللاعبين حول العالم. وأجرى فريق البحث دراسة نوعية بمشاركة لاعبين لديهم خبرة في ألعاب الفيديو تصل لحوالي ​​20 عامًا.

وحاول الباحثون تحديد ما إذا كان هذا النوع من الألعاب يساعد في إثراء خبرتهم العملية بشكل إيجابي، إذ تتطلب الألعاب منهم تنسيق المهام لتحقيق الأهداف الجماعية واحترام معايير الفريق والتعاون مع الآخرين وتجنب السلوكيات المتهورة أو غير المحسوبة التي من شأنها أن تعريض المهمة للخطر.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشاركين ينظرو للعمل باعتباره ”ألغازًا قابلة للحل"، وأن المشاركة في الألعاب ساعدتهم على "تحسين قدرتهم على الصبر في مواجهة المشكلات والمثابرة في حلها وتطوير ثقتهم بأنفسهم"، وفقًا لموقع جامعة هوستون.

كما ذكر لاعبون أن ممارسة الألعاب أكسبتهم مهارات، كتقييم الأداء وتقديم الملاحظات وإعطاء التعليمات وإلهام الآخرين، حيث يروا أوجه تشابه بين الألعاب والعمل، بما يمكنهم من نقل هذه المهارات من عالم الألعاب إلى الواقع.

د.ب.