كيف يمكن إطالة مدة صلاحية المحاصيل الغذائية؟

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وفقًا لمنظمة فاو للزراعة يتم التخلص من حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء سنويًا. في الوقت نفسه هناك أكثر من 820 مليون شخص يتضورون جوعا. طورت شركة أمريكية وسيلة تطيل مدة صلاحية الفواكه والخضروات.
مع تدهور الزراعة في دول عربية غير نفطية ارتفعت نسبة البطالة واتسعت دائرة الفقر فيها. غير أن جائحة كورونا تفتح أمامها فرصة لإعادة إحياء زراعات محلية وسد جزء كبير من نقص الأغذية. أين تكمن هذه الفرص وما شروط استغلالها؟
يصيب تدهور أسعار النفط في زمن جائحة كورونا الاقتصاد العراقي في الصميم. ومع استمرار الجائحة تشكل الزراعة وصناعات استهلاكية أمل العراق في النجاة من عجز غذائي ودوائي يزحف بسرعة، فهل ينجح في تجسيد هذا الأمل بشكل فعلي؟
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