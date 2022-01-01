 كيف يمكن إطالة مدة صلاحية المحاصيل الغذائية؟ | العولمة 3000 | DW | 12.01.2022

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العولمة 3000

كيف يمكن إطالة مدة صلاحية المحاصيل الغذائية؟

وفقًا لمنظمة فاو للزراعة يتم التخلص من حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء سنويًا. في الوقت نفسه هناك أكثر من 820 مليون شخص يتضورون جوعا. طورت شركة أمريكية وسيلة تطيل مدة صلاحية الفواكه والخضروات.

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