 كيف يمكن إطالة مدة صلاحية المحاصيل الزراعية؟ | العولمة 3000 | DW | 04.11.2021

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العولمة 3000

كيف يمكن إطالة مدة صلاحية المحاصيل الزراعية؟

وفقًا لمنظمة فاو للزراعة يتم التخلص من حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء سنويًا. في الوقت نفسه هناك أكثر من 820 مليون شخص يتضورون جوعا. طورت شركة أمريكية وسيلة تطيل مدة صلاحية الفواكه والخضروات.

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