كيف يمكن إطالة مدة صلاحية المحاصيل الزراعية؟

تحليل: كورونا وفرصها لإحياء الزراعة ومكافحة الفقر في الدول العربية

مع تدهور الزراعة في دول عربية غير نفطية ارتفعت نسبة البطالة واتسعت دائرة الفقر فيها. غير أن جائحة كورونا تفتح أمامها فرصة لإعادة إحياء زراعات محلية وسد جزء كبير من نقص الأغذية. أين تكمن هذه الفرص وما شروط استغلالها؟