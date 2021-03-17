 كيف يمكن أن تصبح ″سائح لقاحات″ في دبي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.03.2021

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سياسة واقتصاد

كيف يمكن أن تصبح "سائح لقاحات" في دبي؟

رغم التقارير الإعلامية التي تشير إلى عكس ذلك، فإن وكلاء السفر والسياحة يؤكدون عدم وجود ما يسمى بـ "سياحة اللقاحات" في دبي، حاليا على الأقل. لكنهم يعتقدون أن الأمر قد يتغير مستقبلاً.

مركز لتلقي اللقاحات المضادة لكورونا في دبي

صحيح أنه ليس هناك الآن ما يشير إلى وجود "سياحة اللقاحات" في الإمارات لكن ليس من المستبعد أن يتغير الأمر مستقبلا

ما لم تكن لديك علاقات شخصية مع أفراد من الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن غير المحتمل أن تكون قادرا على إضافة اسمك إلى قائمة الانتظار للحصول على لقاح COVID-19 أثناء قضاء إجازتك في دبي .

مختارات

قررت الإمارات استعمال لقاح ضد كورونا لفئات لها اتصال مباشر مع مصابين بالفيروس. اللقاح من إنتاج شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" وقد أخضعته الإمارات لتجارب أظهرت أنه "آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية".

تعود دول الخليج تدريجيا إلى إجراءات الإغلاق مع ازدياد الإصابات بكورونا، وعانت المنطقة الغنية بالنفط العام الماضي من انكماش اقتصادي كبير بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

عندما اتصلت DW بأحد وكلاء السياحة والسفر الألمان للسؤال عما إذا كان من الممكن قضاء عطلة في الإمارات تشمل الحصول على اللقاح هناك، قال "إن الأمر لا يعدو كونه دعاية إعلامية" و"لا توجد سياحة لقاحات في دبي، على الأقل في الوقت الحالي".

يقول أحد العاملين في القطاع السياحي في دبي "إن المقيمين في الإمارات فقط يمكنهم الحصول على التطعيم".. "نحن فقط ننظم العطلات هنا. لكن يمكنني أن أعطيك رقم هيئة الصحة في دبي ويمكنك أن تسألهم".، فيما قال وكيل سفريات في لبنان لـ DW: "يمكنني حجز رحلة الطيران والفندق ولكن ليس لدي أي فكرة عن التطعيم".

بدأ التطعيم ضد كورونا في دبي، أكبر الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. بحلول منتصف شهر مارس/ آذار، قامت الإمارات بتلقيح أكثر من 60 بالمائة من سكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة. الأمر الذي يعني أن الدولة الخليجية لديها واحدة من أسرع عمليات التطعيم في العالم، فيما صرح المسؤولون في دبي أنه بحلول نهاية عام 2021 سيكون كل سكان البلاد البالغين قد حصلوا على اللقاح.

شروط  الحصول على اللقاح

أعيد فتح دبي أمام السائحين في يوليو/ تموز عام 2020 . وقد ساهم قطاع السياحة شديد الأهمية بشكل مباشر بنسبة 11,5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019، لكن القواعد الآن واضحة، حيث يمكن فقط للمقيمين والمواطنين الحصول على التطعيمات هناك. يأتي ذلك رغم من التقارير الأخيرة المتداولة في وسائل إعلام دولية تفيد بأن النخب الثرية من خارج البلاد تمكنت من الحصول على التطعيم في الإمارات.

وكانت تقارير قد نشرت في فبراير/ شباط في صحف بريطانية قد أشارت إلى أن مقدم خدمات الكونسيرج الراقي في المملكة المتحدة  "نايتسبريدج سيركل" (وهي التي تقدم خدمات العناية الفائقة بالعملاء وكل ما يختص بالسفر والرحلات والإقامة الفندقية المتميزة)، يمكن أن تنظم عطلات فاخرة في دبي، تشمل الحصول على اللقاح.

عندما وجه الصحفيون أسئلتهم إلى نايتسبريدج سيركل، قالت الشركة إنها تقدم هذه الخدمات فقط للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وإنها تمكنت من ترتيب عملية الحصول على لقاح سينوفارم للأجانب في دبي بتكلفة 10 آلاف جنيه إسترليني (حوالي 11640 يورو ، أو 13874 دولار) لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. واليوم، فإن البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما مؤهلون للحصول على التطعيم في بلدهم، لذلك من الصعب معرفة سبب ذهابهم إلى دبي للحصول على التطعيم.

علاقات شخصية وأموال!

تصدرت عناوين أخرى عدداً من الصحف تحدثت عن مصرفيين ومديرين تنفيذيين ذوي علاقات قوية ونافذة، بل وحتى أفراد من العائلة المالكة الإسبانية سافروا إلى الإمارات العربية المتحدة وزُعم أنهم استخدموا علاقاتهم مع كبار المسؤولين أو أفراد من العائلة الحاكمة في الإمارات للحصول على اللقاحات. وشمل ذلك رئيس أكبر صندوق معاشات تقاعدية في كندا، مارك ماشين، الذي استقال في فبراير/شباط بعد أن تم تطعيمه في دبي على الرغم من نصيحة حكومته بعدم السفر.

وقد أثار سياسيون من الشرق الأوسط أيضا غضبا شعبيا بعد أن تم تطعيمهم في دبي. لكن هؤلاء عادة ما كانوا يحصلون على العلاج والأدوية لأنهم يحملون إقامة مزدوجة أو بسبب علاقاتهم مع جهات إماراتية رفيعة المستوى. وفي مارس/آذار، تم فتح باب الحصول على التطعيمات في دبي لأي شخص يبلغ من العمر 40 عاما أو أكثر، ويحمل تأشيرة إقامة في الإمارة.

الجدير بالذكر أن اللقاحات متاحة بالفعل لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما؛ وهؤلاء لا يزيد عددهم عن مليون شخص لأن معظم سكان الإمارات هم من الأجانب.

في دبي، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة، هناك ثلاثة لقاحات مختلفة قيد الاستخدام حالياً: سينوفارم الصيني، وفايزر-بيونتك من ألمانيا، وأكسفورد-أسترازينيكا من المملكة المتحدة، وهي متاحة في 120 مركزا وعيادة للتطعيم.

في الواقع، فإن الطريقة الوحيدة المزعومة لمعظم الناس للحصول على اللقاح في دبي هي أن يكونوا من حاملي الإقامات. لكن هذا الأمر أصبح أكثر سهولة مؤخرا، بفضل حملة تشجع الأجانب على العمل عن بُعد من دبي لمدة عام.

شخص يتلقى لقاح سينوفارم الصيني بمعبد للسيخ في دبي

ربما لم يصبح تلقي اللقاح في دبي مرتبطاً بالحصول على تصريح إقامة أو تذكرة سياحة، لكن خبراء لا يستبعدون حدوث ذلك لاحقاً

الانتقال إلى دبي؟

"لماذا تبقى في المنزل بينما يمكنك العمل من دبي؟" .. كان هذا هو الشعار الموجود على المواد الدعائية للحملة - قبل أن يضاف إليها إمكانية العيش من دون ضرائب – ليضاف إليهما شعار "أنت مؤهل للحصول على تطعيم COVID-19 بما يتماشى مع برنامج الحكومة المطبق"، وهي الحملة الشاملة التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بهدف جذب المزيد من الأشخاص للعمل في الإمارات.

إذا كان دخلك يتعدى 5 آلاف دولار شهريا (حوالي 4200 يورو)، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة صالحة لمدة 12 شهرا للعمل من دبي، وتبلغ رسوم الطلب 287 دولارا أمريكيا (حوالي 240 يورو).

على الرغم من أنه لم يكن لديه أرقام دقيقة، إلا أن متحدثاً في سلطة دبي للسياحة قال لـ DW إن الحملة كانت ناجحة للغاية، "لدرجة أنه كان هناك بعض التأخير في معالجة الطلبات المقدمة بسبب كثرة عددها"، مضيفاً أنه في الوقت الذي كانت تعمل فيه السلطات على تقليل الوقت اللازم لإنهاء الطلبات، فإن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين لتلقي إجابة على الطلب.

إذا كان طلبك مستوفياً للشروط، فستتلقى أنت وعائلتك في النهاية بطاقات هوية تمنح للمقيمين، وهو ما سيتيح لك لاحقاً الوصول إلى برنامج التطعيم الإماراتي. ستحصل أيضا على تأشيرة دخول متعددة الاستخدام لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى تتمكن من العودة إلى بلدك في أي وقت إذا كنت ترغب في ذلك.

عمال في مجال البناء في دبي

عمال في مجال البناء في دبي

نزوح جماعي للوافدين

قد يبدو هذا إلى حد ما شبيها بـ "سياحة اللقاحات". ولكن في الواقع فإن الحملة هي أحدث خطوة من جانب دبي لمحاولة جذب المزيد ممن غادروها للعودة إلى العيش فيها. هذا والغالبية العظمى من سكان دبي أجانب ترتبط إقاماتهم في كثير من الأحيان بعملهم هناك. لكن وبسبب فقدان الوظائف المرتبط بتفشي وباء كورونا، اضطر كثير من المقيمين الأجانب إلى مغادرة الإمارات. في هذا الشهر مارس/ آذار، أفادت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الإئتماني أن عدد سكان دبي قد انخفض بنسبة 8,4 بالمائة خلال عام 2020.

ومع ذلك، يعتقد خبراء قطاع السياحة والسفر أنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ دبي - التي تسوق نفسها بالفعل كوجهة آمنة لقضاء العطلات - في استخدام قصة نجاحها مع لقاحات COVID-19 لإغراء الأجانب بالعودة إلى الإمارة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن السلطات الإماراتية قالت إنها تخطط لبدء تصنيع لقاح سينوفارم بنفسها خلال عام 2021.

عطلة تشمل اللقاح أيضا!

قال أولاف فاي، وهو وكيل سفر ورحلات ألماني يعمل في دبي وميونيخ، لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه في نهاية الأسبوع الماضي عندما سُئل عن "سياحة اللقاحات": "بمجرد تلقي جميع السكان للقاحات سوف يتغير الأمر"، وأضاف: "إذا كانت السلطات هنا ذكية، فستستخدم اللقاح لتعطي السياحة دفعة قوية للغاية".

ويعتقد مصدر في قطاع السفر يعمل مع حكومة دبي أن "فاي" قد يكون على حق. وقال المصدر - الذي لم يكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له بالتعليق - لـ DW: "في الوقت الحالي، لا يوجد هنا ما يمكن أن يطلق عليه سياحة اللقاحات"، مضيفاً أن "هذا لا يعني أنه لن يكون هناك شيء من هذا القبيل في وقت لاحق من هذا العام في مكان ما، لأن عملية تلقي اللقاحات تسير بوتيرة شديدة البطء في الاتحاد الأوروبي، وسيرغب الناس في الحصول على التطعيمات، ولن أفاجأ إذا حدث ذلك في النهاية وارتبط تلقي اللقاح بالسفر إلى دولة أخرى".

كاثرين شاير/ع.ح.

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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