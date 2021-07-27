 كيف يمكننا كمستهلكين الحد من التغير المناخي؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 28.07.2021

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علوم وتكنولوجيا

كيف يمكننا كمستهلكين الحد من التغير المناخي؟

مع تزايد الحوادث الناتجة عن التغيرات المناخية، بدأ الكثيرون بالانتباه للمخاطر المترتبة على تلك التغيرات. وبعيدا عن قرارات الدول الكبرى، يمكننا كأفراد المساهمة من خلال اختياراتنا لما نتناوله من طعام في حماية البيئة. كيف؟

Vegan supermarket

أثناء التسوق، حاول شراء المنتجات الغذائية التي تمت زراعتها أو تصنيعها بطرق صديقة للبيئة

الكثيرون ممن يرغبون في المشاركة في إنقاذ الأرض من تبعات التغير المناخي يجهلون أن اختياراتهم للطعام يمكن أن تساهم في زيادة أو الحد من أزمة المناخ.

مختارات

توصل علماء إلى أنه لإنقاذ الأرض من التغيرات المناخية، على البشر التقليل من تناول اللحوم وتغيير عادات استهلاكهم للملابس، وفقا للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. فهل يمكنك القيام بالتغييرات المطلوبة؟ 

وتساهم صناعة الغذاء حول العالم في ثلث إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقا لموقع منتدى الاقتصاد العالمي، لذلك يزيد الاهتمام تدريجيا بتصنيع الطعام الصديق للبيئة.

ويرى كل 6 أشخاص من أصل 10 في الولايات المتحدة أنه من الضروري أن تكون المنتجات التي يشترونها مصنعة بطرق صديقة للبيئة، وفقا لاستطلاع أجراه المجلس الدولي للطعام. ولكن أشار المستهلكون إلى صعوبة التعرف على هذه المنتجات والتأكد مما كانت قرارتهم الشرائية صديقة للبيئة أم لا.

ويرى المتخصصون أن عملية الانتقال نحو استهلاك منتجات غذائية صديقة للبيئة لن تكون سهلة، ولكن هناك خطوات بسيطة يمكن البدء بها.

أثناء التسوق، حاول التأكد من توفر معلومات بشأن اعتماد المنتجات في مكوناتها على مواد مصنعة أو مزروعة بطرق صديقة للبيئة، فضلا عن استخدامها لعملية إعادة التدوير من أجل التغليف.

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كما يمكن محاولة إدخال عناصر جديدة أقل شيوعا للنظام الغذائي المتبع يوميا، كالطحالب التي تنمو دون إنبعاثات كربونية ومعروفة بقيمتها الغذائية أو شوربة الصبار الشهيرة في المكسيك والتي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين سي والألياف والأحماض الأمينية.

وإن وجدت اللجوء للمواد الغذائية السابقة أمرا صعبا، يمكن التغيير بشكل أسهل من خلال استهلاك الحبوب الغذائية كالحنطة أو القمح المقشور كمصدر بديل للكربوهيدرات عن القمح الأبيض المعتاد، واللوبيا والعدس وحبوب الصويا. وتتمتع هذه المواد الغذائية بالقدرة على زراعتها بدون إجهاد التربة أو عدم احتياجها لتربة غنية.

وينصح خبراء كذلك بالتقليل من استهلاك اللحوم واستخدام مواد غذائية بديلة للبروتين الحيواني، وهذا لما تستهلكه تربية الماشية من موارد مختلفة بما يؤثر بالسلب على البيئة.

وتشهد عدد من الدول العالم حاليا ظهور شركات تقوم بإعادة تدوير ما اعتدنا التخلص منه سابقا، باعتباره مخلفات غذائية، لصناعة منتجات جديدة صالحة للاستخدام كعناصر غذائية هامة.

د.ب./خ.س

  • BG Nahrung Klimawandel | Pommes (Getty Images/AFP/P. Huguen )

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  • BG Nahrung Klimawandel | Ingwer in Österreich (Imago Images/Rüdiger Wölk)

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  • BG Nahrung Klimawandel | Schwimmender Bauernhof in Rotterdam (picture-alliance/AP Photo/M. Corder)

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  • BG Nahrung Klimawandel | Schwimmender Bauernhof in Rotterdam (picture-alliance/AP Photo/M. Corder)

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  • BG Nahrung Klimawandel | Äpfel mit Hagelschäden (Imago Images/S. Hässler)

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  • BG Nahrung Klimawandel | Frost auf Weinrebe (picture-alliance/imageBROKER/M. Szönyi)

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