 كيف يكشف البول عن وضعك الصحي؟ | عالم المنوعات | DW | 26.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

كيف يكشف البول عن وضعك الصحي؟

فيما ينفق البعض أموالاً كبيرة من أجل القيام بفحوصات دورية بخصوص حالتهم الصحية، يمكن للبول أن يكون علامة بارزة على الوضع الصحي لصاحبه. فماذا يعني مثلاً وجود قطرات من الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟

Symbolbild Stehpinkler (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

صورة رمزية.

بالفيتامينات، من أجل أن تؤدي مختلف أعضاء الجسم وظائفها بشكل سليم للغاية. وبعد حصول الجسم على كل ما يحتاجه، يتم التخلص من بقايا الطعام والتي لا يحتاجها الجسم على شكل فضلات أو بول.

هذا الأخير (البول)، يمكن له أيضاً أن يحدد الوضع الصحي لصاحبه، وذلك بالاعتماد على عدة أشياء من بينها لون البول ورائحته.

وتشير مجلة "فوكوس" الألمانية، في تقرير لها أن ظهور عدة علامات في البول، يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بأمراض تتفاوت خطورتها، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى تدخل طبي على وجه السرعة. فماذا يعني مثلاً وجود الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟

دم في البول

أوضحت مجلة "فوكوس" أن ظهور دم في بول شخص ما، قد يشير ربما إلى وجود التهاب واضح. أما في حال الشعور بألم إضافي أثناء التبول، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب التهاب المثانة. وأضافت المجلة الألمانية أن التهاب الكلى أو حصى الكلى، قد تؤدي أيضاً إلى ظهور دم في البول. وفي بعض الحالات النادرة، يربط خبراء الصحة بين ظهور الدم في البول ومرض سرطان الكلى أو البروستاتا أو سرطان المثانة الشائع بين الأشخاص المدخنين.

بول بني، اصفرار شديد

كذلك، يعد لون البول من بين الإشارات الدالة على الوضع الصحي للشخص. وفي حال كان لون البول بنيا، فإن ذلك قد يُعزى إلى اختلال في وظائف الكبد (تليف الكبد، التهاب الكبد)، أو اختلال في الحوصلة الصفراوية أو البنكرياس. فيما يشير غالباً اصفرار البول بشكل شديد إلى التهاب المثانة ومشاكل في الكلى.

مشاهدة الفيديو 03:15

التهاب المثانة أسبابه وطرق علاجه

البول الرغوي

وفي حال وجود رغوة في البول، فإن ذلك يعتبر بشكل كبير علامة على احتواء البول على الكثير من البروتين. مما يعني أن واحدة من الكليتين لا تعمل بشكل سليم تماماً. ويعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والقيام بمجهود بدني كبير (سبب غير مباشر) من بين أسباب الإصابة بهذا الخلل.

بول غامق

نوهت مجلة "فوكوس" إلى أن البول الغامق ليس إشارة دالة فقط على التهاب المسالك البولية فحسب، بل يمكن أيضاً أن يشير إلى بعض الأمراض المنقولة جنسياً على غرار السيلان.

رائحة كريهة

يعتبر تناول الهليون (خضار) من أسباب رائحة البول الكريهة. أما في حال خروج رائحة كريهة من البول وذلك رغم عدم تناول الهليون، فإن هذا عادة ما يكون مؤشراً على الإصابة ببكتيريا الجهاز البولي أو عدوى الجهاز البولي.

يشار إلى أن كل شخص، يتبول بشكل يومي حوالي لتر ونصف من البول. ويتكون بول الإنسان من 95 في المائة من الماء، فيما يتكون الباقي من اليوريا، حمض البول، الفيتامينات، الهرمونات...، إذ أن الكثير من هذه المواد لا يمكن استخدامها بشكل صحيح أو أنها ضارة، وبالتالي يتخلص منها الجسم، حسب ما ذكرت صحيفة ميركور  "Merkur"الألمانية.

ر.م/ز.أ.ب

  • Aflatoxine – das Gift der Pilze

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الأفلاتوكسين - سم الفطر

    الأفلاتوكسينات هي سموم طبيعية تتكون من أنواع مختلفة من الرشاشية (نوع من الفطر). ويزدهر العفن الفطري بشكل خاص في المناطق المدارية وشبه المدارية. وتعتبر المكسرات والبذور والحبوب والذرة من الأكثر تضرراً من هذه السموم، مما يؤدي إلى تدمير 25 في المائة من المحاصيل كل عام، حسب منظمة الصحة العالمية "WHO".

  • Tödlicher Schimmel

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    عفن فطري قاتل

    يمكن لكميات صغيرة من الأفلاتوكسين أن تؤدي إلى سرطان الكبد وتشوهات في الرحم. أما كميات أكبر من هذا السم، فقد تتسبب في الإصابة بتسمم حاد في الكبد أو حتى الموت. كما أن الطبخ لا يعني القضاء بالمرة على السموم. لذلك، من الضروري دائماً فحص الأطعمة جيداً بحثاً عن العفن.

  • Salmonellen mögen nicht nur Hühnchen

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    بكتيريا السالمونيلا

    السالمونيلا هي بكتيريا موجودة في الجهاز الهضمي لدى العديد من الحيوانات. وغالباً ما تكون العدوى من دون أعراض. ويصاب الطعام بالتلوث خاصة عندما لا يتم الوفاء بمعايير النظافة، إذ لا يؤثر هذا فقط على الدجاج والبيض (تنتقل بسهولة بينها) بل أيضاً على بعض الأطعمة على غرار: شاي الأعشاب أو حبوب السمسم. ويساعد الطبخ على التخلص من البكتيريا، التي لا تحب الحرارة على الإطلاق.

  • E. coli und EHEC

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الإشريكية القولونية و "EHEC"

    الإشريكية القولونية هي بكتيريا معوية تلعب أدواراً جد مهمة في الجسم. بيد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، قد يصابون بعدوى مختلفة بسبب الإشريكية القولونية. أما الأخطر فهي بكتيريا "EHEC"، فبكتيريا القولون هذه تنتج السموم، التي تسبب التهاب الأمعاء.

  • Jetzt haben wir den Salat

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الآن لدينا سلطة

    مثل بكتيريا السالمونيلا يمكن القضاء على بكتيريا "Kolibakterien" عن طريق الحرارة. غير أنها يمكن للبكتيريا أن تصيب أيضاً الخس أو الخيار. والخضراوات التي يتم تناولها نيئة يجب أن تكون طازجة قدر الإمكان من أجل صحة أفضل.

  • Listerien: selten aber gefährlich

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الليستيريا: نادرة لكنها خطيرة

    الليستيريا هي بكتيريا قابلة للتكيف بشكل كبير للغاية، وتظهر في كل مكان تقريباً ومن بينها طعامنا. وفي حال ظهور الليستيريا في الجسم، فقد تؤدي إلى تسمم الدم أو التهاب السحايا، خاصة لدى كبار السن والأطفال الصغار. ويمكن القضاء على هذه البكتيريا عن طريق الحرارة.

  • Nicht nur Bakterien

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    ليست فقط بكتيريا

    يعد النوروفيروس (فيروس) من أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للتقيؤ والإسهال. وكما هو الحال مع باقي أنواع البكتيريا، يعتبر الافتقار إلى النظافة هو المدخل الرئيسي للبكتيريا من أجل الوصول إلى الأغذية. وتستطيع البكتيريا البقاء 12 يوماً على قيد الحياة في الخضراوات واللحوم. لهذا السبب، يجب غسل اليدين جيداً بالإضافة إلى الحرارة (الطبخ).

  • Immer gut zu wissen

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    غسل الأيدي

    يمكن للمواد الغذائية أن تتلوث أثناء عملية إنتاجها. كما يمكن أن يقع هذا التلوث في منازلنا. إلاّ أنه قبل وقوع هذا نستطيع حماية أنفسنا جيداً من خلال اتباع بعض قواعد النظافة البسيطة. والقاعدة الأهم هي غسل الأيدي قبل عملية طهو الطعام.

  • Die goldenen Regeln der Küchenhygiene

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    القاعدة الذهبية للنظافة

    بالنسبة للحوم النيئة، يجب استخدام سكاكين وألواح تقطيع أخرى لا تستعمل في تقطيع وتحضير الخضراوات النيئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم فصل الأطعمة المجمدة عن باقي الأطعمة الأخرى عند شرائها في السوبر ماركت، وكذلك طهي اللحوم والأسماك لمدة 10 دقائق على الأقل وعلى درجة حرارة 70 مئوية ثم تناولها بسرعة. إعداد: صوفيا فاغنر/ر.م


 

مختارات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه!  

جامعة بلجيكية تخترع آلة تحول البول إلى ماء نقي  

تجاهل التهابات المثانة يمكن أن يجلب لك الأسوأ  

أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

تعيش الجراثيم في أنواع مختلفة من الطعام، وتتسبب في أمراض ومضاعفات خطيرة على الصحة قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الموت. ألبوم الصور التالي، يسلط الضوء على أبرز أسباب انتشار هذا "العدو الخفي" وكيف يمكن الحماية منه؟ (22.10.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

التهاب المثانة أسبابه وطرق علاجه  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Wasser trinken Gesundheit

اشرب الماء أكثر للتمتع بصحة ذهنية أفضل! 16.08.2018

هل تشعر في بعض الأحيان بضعف في التركيز وعدم القدرة على القيام بمهام تبدو سهلة؟ كوب من المياه قد يساعد في الكثير من هذه الحالات. فقد خلص الخبراء إلى أن نقص السوائل بجسم الإنسان له تأثير واضح على قدراتنا الذهنية. كيف ذلك؟

Junge Frau sitzt müde beim Frühstück

حين ينطق الجسم معبراً عن حاجته للفيتامينات 14.07.2018

بعض الأمراض التي تصيب الإنسان لا تحتاج لزيارة الطبيب، وإنما فقط مجرد تلبية حاجة الجسم الذي يقدم الكثير من المؤشرات والعلامات الدالة على شعوره بخلل ما. خبراء أمريكيون يفسرون تلك الأعراض ودلالتها للتمتع بصحة جيدة.

Nepal Alte Frau

بهذا الأسلوب يمكن التخفيف من علامات الشيخوخة 19.01.2018

معظمنا يرغب في الحفاظ على مظهره الشبابي والحيوي، لكن مع التقدم في العمر تبدأ علامات الكبر تظهر علينا، فما هي الأسباب العلمية لذلك؟ وكيف يمكننا التخفيف من علامات التقدم في السن التي تظهر علينا؟

إعلان
Themenbild Facebook

 