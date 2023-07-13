كيف يعيش مرضى الاضطراب ثنائي القطب؟

بعد كورونا.. الاضطرابات النفسية للمراهقين تثير القلق في ألمانيا

تظهر عدة دراسات أن الأطفال والمراهقين عانوا بشكل خاص خلال فترة كورونا، لكن الوضع لم يتحسن رغم تجاوز البلد للجائحة، ما يثير الكثير من الأسئلة حول واقع الطب النفسي في ألمانيا.