 كيف يعيش مرضى الاضطراب ثنائي القطب؟ | صحتك بين يديك | DW | 13.07.2023

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صحتك بين يديك

كيف يعيش مرضى الاضطراب ثنائي القطب؟

يعاني المصابون بمرض الاضطراب ثنائي القطب من تأرجح حاد في المزاج. يتقلب المزاج من شعور عارم بالسعادة والنشوة واحترام الذات إلى شعور مفاجئ بالحزن الشديد والاكتئاب والشك في الذات. نلتقي أحد المصابين لنعرف منه كيف يتعايش مع هذا المرض.

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