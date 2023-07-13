كيف يعيش مرضى الاضطراب ثنائي القطب؟

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يعاني المصابون بمرض الاضطراب ثنائي القطب من تأرجح حاد في المزاج. يتقلب المزاج من شعور عارم بالسعادة والنشوة واحترام الذات إلى شعور مفاجئ بالحزن الشديد والاكتئاب والشك في الذات. نلتقي أحد المصابين لنعرف منه كيف يتعايش مع هذا المرض.
تظهر عدة دراسات أن الأطفال والمراهقين عانوا بشكل خاص خلال فترة كورونا، لكن الوضع لم يتحسن رغم تجاوز البلد للجائحة، ما يثير الكثير من الأسئلة حول واقع الطب النفسي في ألمانيا.
أشارت دراسة إلى وجود علاقة بين ممارسة النشاط الموسيقي والمشكلات النفسية. وتبين أن الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية أعلى للإصابة بالاكتئاب والاضطرابات ثنائية القطب، كانوا في المتوسط أكثر انخراطا في النشاط الموسيقي.
في اليمن الغارق في حرب طاحنة، تتفاقم ظاهرة الاضطرابات النفسية فيما يشهد القطاع الصحي عموما انهيارا بسبب الاقتتال المتواصل منذ ثماني سنوات، والذي أدخل يمنيين في أتون الاكتئاب ودفع آخرين منهم إلى اتباع طرق أكثر خطورة.
أكثر من مليونيّ شخص يعيشون في قطاع غزة تحت ضغوطات نفسية نتيجة الظروف السياسية وتدني المستوى المعيشي والفقر والبطالة، لكن لا يوجد سوى مستشفى واحد للصحة النفسية بسعة خمسين سريرًا فقط لخدمة المحافظات الخمس.
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