 كيف يعيش المريض لحظات ما قبل الحصول على قلب؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.08.2020

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صحة

كيف يعيش المريض لحظات ما قبل الحصول على قلب؟

زيادة الوعي لدى الناس حول أهمية التبرع بالأعضاء له دور كبير في إنقاذ الأرواح. لكن هذا ليس وحده التحدي الكبير الذي يواجهه الشخص المريض، وإنما هناك لحظات عسيرة يعيشها قبل حصوله على هذا القلب.

زراعة القلب- عملية معقدة لم يكشف العلم عن كل تفاصيلها

عملية جراحة للقلب في تنزانيا -أرشيف

لا يحتاج القلب إلى جسد الإنسان أو دماغه ليستمر في عمله، فإذا حصل على الدم والعناصر المغذية والأكسجين داخل مختبر مثلا، فهو يستمر في عمله.

فقلب الجنين على سبيل المثال ينبض قبل أن يتكوّن دماغه ويبدأ العمل بدون انقطاع ويضخ الدم مئة ألف مرة في اليوم. أما متوسط نبضان القلب فيصل إلى ثلاثة ملايير نبضة في العمر، فهو إذن بمثابة محرك الجسد، كما جاء في موقع "شتيرن" الألماني.

قلب كل شخص، حتى لو تعلّق الامر بشاب ويتمتع بلياقة بدنية عالية، معرّض أن تضعف قدرته تدريجياً، وأن يصبح غير قادر على ضخ خمسة إلى ستة لترات من الدم في الدقيقة بالجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب عن النبض في أي لحظة من اللحظات. ولا يبقى أمام الشخص سوى خيارين فقط، إما الموت أو الحصول على قلب جديد.

تتطلب زراعة القلب سنوات من التخطيط والتجهيز وامتلاك الخبرات الجراحيةوالعلاجات المتطورة اللازمة لضمان نجاح العملية الجراحية، كما أن الحصول على قلب متوقف كذلك على المتبرعين الذين يساهمون في إنقاذ العديد من الأرواح.

مختارات

تعتبر أمراض القلب من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم. يظهر النموذج الأول للقلب الصغير باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تقدماً ملحوظاً في المجال الطبي، غير أن العلماء قد قالوا إن أمامهم الكثير لإجراء عمليات الزرع. (16.04.2019)

بعد ان زرع له قلب صناعي بمستشفى جامعة نانت بفرنسا، خرج المريض وبصحبته برنامج الكتروني على الهاتف المحمول ينظم عمل قلبه الجديد. (19.01.2015)

ومع ذلك، من أجل الحصول على قلب يجب على شخص آخر التبرع به. موقع "شتيرن" رافق بعض الحالات ورصد لنا ما  يعيشه المرضى في انتظار مصيرهم.

- الانتظار لأجل غير مسمى. أي أن حصول المريض على قلب متوقف على وجود متبرع له نفس مواصفات المريض، ومن ذلك حجم الجسم والسن على سبيل المثال.

- طول فترة الانتظار تُوّلد عند المريض حالة اكتئاب.

- احتمال الوفاة قبل أن يحصل المريض عن القلب تعادل حوالي 20 في المائة.

- كلما حصل المستشفى على قلب مُتَبَرعِِ به جديد يدق جرس في الغرفة ليبدأ الكمبيوتر في مقارنة بيانات المرضى والمتبرع. هذه العملية تستغرق في بعض الأحيان بضع ثوان وأحيانا دقائق، ليظهر على شاشة رقم المريض المحظوظ.

شاهد أيضاً: لأول مرة زراعة قلب بشري بعد أن توقف عن النبض.

ع.ا/إ.ع/ع.ج.م

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  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


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