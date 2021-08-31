كيف يعيش الرجل الأطول في ألمانيا؟

ألمانيا - رقم قياسي للتجنيس عام 2022 والعدد مرشح لزيادة "هائلة"

منذ عام 2002 لم يحصل الكثير من الأجانب على الجنسية الألمانية مثلما حدث في عام 2022. وكانت أكبر الزيادات في حالات التجنيس لأشخاص من سوريا وأوكرانيا والعراق، ومن المتوقع أن يتح القانون المنتظر تجنيس أعداد كبيرة.