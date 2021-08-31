كيف يعيش الرجل الأطول في ألمانيا؟

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هل تساءلتم مرة عن التحديات التي تواجه طوال القامة يوميا: لا يمكنهم دخول الأبواب دون انحناء، لا يجدون ملابس تناسب مقاسهم، والجميع ينظر إليهم باستغراب. الرجل الأطول في ألمانيا يكشف جوانب خاصة من حياته اليومية.
أكثر من 238 ألف حالة وفاة جراء الصراعات خلال عام 2022، وفق مؤشر السلام العالمي، فيما بلغت تكاليف هذه الصراعات 17.5 تريليون دولار. أيسلندا والدنمارك وأيرلندا أكثر الدول سلاما، واقلها كانت أفغانستان واليمن وسوريا.
منذ عام 2002 لم يحصل الكثير من الأجانب على الجنسية الألمانية مثلما حدث في عام 2022. وكانت أكبر الزيادات في حالات التجنيس لأشخاص من سوريا وأوكرانيا والعراق، ومن المتوقع أن يتح القانون المنتظر تجنيس أعداد كبيرة.
أظهر استطلاع رأي جديد في ألمانيا أن تأييد الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا (AfD)، قد سجل ارتفاعاً قياسياً في الآونة الأخيرة، وقال حوالي 65 بالمئة من المؤيدين أن موقف الحزب من موضوع الهجرة كان سبب اختيارهم له.
لأول مرة في تاريخها الحديث، تتجاوز ألمانيا 84 مليون نسمة. العامل الأول هو تدفق اللاجئين الأوكرانيين بحوالي 750 ألف لاجئ. ونما عدد الإناث في ألمانيا بمقدار أكبر بكثير من عدد الذكور.
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