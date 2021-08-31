 كيف يعيش الرجل الأطول في ألمانيا؟ | يوروماكس | DW | 02.07.2023

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يوروماكس

كيف يعيش الرجل الأطول في ألمانيا؟

هل تساءلتم مرة عن التحديات التي تواجه طوال القامة يوميا: لا يمكنهم دخول الأبواب دون انحناء، لا يجدون ملابس تناسب مقاسهم، والجميع ينظر إليهم باستغراب. الرجل الأطول في ألمانيا يكشف جوانب خاصة من حياته اليومية.

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