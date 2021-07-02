 كيف يعمل رذاذ الوقاية من الحشرات وهل رشه على الجلد آمن؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 27.07.2021

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علوم وتكنولوجيا

كيف يعمل رذاذ الوقاية من الحشرات وهل رشه على الجلد آمن؟

في الصيف يزيد إزعاج الحشرات بشكل كبير، مما يضطر البعض إلى اللجوء إلى مبيدات الحشرات للتخلص منها. لكن استخدام مواد طاردة للحشرات بدلا من قتلها، يبدو خيارا أفضل. فما هي هذه المواد وما مدى فعاليتها؟

Symbolbild Mücken

إنه لأمر مزعج بالتأكيد أن تشارك في حفلة مع الأصدقاء وتمني نفسك بوقت ممتع، وقد ينتابك شعور أن البعوض يختارك من بين أصدقائك، لتكون ضحيته. تتفاوت أنواع الحشرات، فهناك من يطير حولنا دون إزعاج، وهناك من يحاول الحصول على كمية من دمائنا، كما أن بعضها ناقل للأمراض.

مختارات

لدغات البعوض أمر مزعج للجميع، خاصة في فصل الصيف. لكن الخبراء يقدمون بعض الطرق التي يمكن بها علاج هذه اللدغات بوسائل منزلية بسيطة وسريعة.

من الطرق الشائعة التي يتبعها الناس لمعالجة لسع البعوض المزعج الذي يسبب احمرار الجلد والشعور القوي بالحكة، تبريد موضع اللسعة عن طريق الثلج، غير أن تجارب أخرى قد أفادت أن رفع حرارة الإصابة أفضل من التبريد. ما السبب؟

أظهرت دراسة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للصحة أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المستجد، وبذلك يقل احتمال انتشار الوباء في المناطق التي يتكاثر فيها البعوض.

سعادة الكثيرين بحلول الصيف وأمسياته الجميلة في الحدائق يفسدها في أحيان كثيرة البعوض الجائع لامتصاص الدماء. لكن دراسة جديدة أثيتت أن إناث البعوض تفقد الرغبة بامتصاص الدماء وممارسة الجنس على وقع نوع من الموسيقى، فما هو؟

من ضمن وسائل الوقاية، ظهرت في الأسواق علب رش خاص، يمكن عبر رشها على الجلد من إبعاد البعوض والحشرات الضارة عنا، لساعات طويلة، وفي حين اعتبر البعض أن هذه البخاخات هي الوسيلة المثالية للتخلص من ألم لسعات الحشرات وازعاجها، خاصة في وقت الصيف، يخشى البعض من تأثيرات هذه المواد على الجلد، ومن إمكانية التسبب بالتهابات جلدية.

كيف تعمل بخاخات الحشرات؟

أثبتت دراسة حديثة نشرتها مؤسسة الحيوانات البرية الألمانية في هامبورغ أن البعوض لديه قدرة على شم ضحاياه، وهو ينجذب إلى بعض الروائح التي يطلقها جلد الإنسان أكثر من غيرها، وهو ما يفسر استهداف البعوض لشخص دون آخر. وعادة ما يكون هنالك محفزات للبعوض من أجل اختيار ضحاياه، فالأجسام التي تحتوي على أحماض دهنية أكثر من غيرها تكون جذابة للبعوض ، وكلك الحال بالنسبة للأجسام التي تفرز روائح معينة تختلف من إنسان لآخر.

طارد الحشرات، على شكل بخاخات   تعمل على حجب روائح الجسم، فمن خلال تركيبة زيوت مختلفة، مستخرجة في العادة من اللافندر أو الشاي وغيرها من الأعشاب، ومعالجة كيميائيا. وكلما زادت تركيز المادة، زادت مدة عملها.

تقوم المواد الطاردة للحشرات بجعل رائحة جسمنا تبدوا وكأنها غير صالحة أو غير جاذبة للحشرات، وهو ما يجعل الحشرات تتجنبنا. وعادة ما تكون هذه الزيوت صالحة لمدة ثماني ساعات، وهناك ما هو صالح للاستخدام من قبل الأطفال.

عيوب محتملة

الآثار الجانبية مثل تفاعلات الجلد أو امتصاص اللد للزيوت، وتصبغ الجلد يمكن ان يشكل عيوب محتملة لبخاخات التخلص من الحشرات، لذلك لا يحبذ استخدام هذه البخاخات أثناء فترة الحمل أو الرضاعة، كما يفضل التأكد من أن المواد المستخلصة منها هذه البخاخات، هي مواد طبيعية.

ومن الضروري تجنب رش هذه المواد على الجلد إذا كانت هناك جروح أو إذا كان الجلد يعاني من تهيجات، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة هذه الأعراض.

من الضروري التذكير دائما أن تغطية الجسم بملابس فضفاضة منسوجة بإحكام قدر الإمكان يعد أفضل حماية ضد الحشرات. من الأفضل استخدام القطن، لأنه قابل للتنفس أيضًا حتى لا تتعرق بشكل مفرط في المقام الأول. لأننا نعلم: العرق يجذب بطريقة سحرية البعوض والحشرات الأخرى.

ع.ج/ع.ش

مشاهدة الفيديو 03:57

أمراض خطرة بسبب لدغة بعوضة

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