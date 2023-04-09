 كيف يعمل جهاز المناعة لدينا؟ | المستقبل الآن | DW | 09.04.2023

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المستقبل الآن

كيف يعمل جهاز المناعة لدينا؟

كيف يعرف جسمنا كيفية التعامل مع الفيروسات والبكتيريا؟ كيف يتعلم الجهاز المناعي التعرف على مسببات الأمراض الجديدة؟ وكيف تفرق بين الكائنات الغازية التي يحتمل أن تكون خطرة والميكروبات غير الضارة؟

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المستقبل الآن - فوائد الفيروسات والبكتيريا ومواضيع أخرى 09.04.2023

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