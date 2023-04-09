كيف يعمل جهاز المناعة لدينا؟

قبيل رمضان.. ماذا يفعل الاستهلاك المفرط للسكريات بصحتك؟

عادة ما يتم ربط الاستهلاك المفرط للسكر بتسوس الأسنان، السمنة ومرض السكري. غير أن دراسة حديثة كشفت عن وجود صلة بين هذه المادة والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى، منها أمراض المناعة الذاتية.