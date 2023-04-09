كيف يعمل جهاز المناعة لدينا؟

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كيف يعرف جسمنا كيفية التعامل مع الفيروسات والبكتيريا؟ كيف يتعلم الجهاز المناعي التعرف على مسببات الأمراض الجديدة؟ وكيف تفرق بين الكائنات الغازية التي يحتمل أن تكون خطرة والميكروبات غير الضارة؟
قبل 4500 عام بدأ جهاز المناعة لدى الإنسان التحوّر لمقاومة انتشار أمراض معدية بشكل أفضل لكن على حساب الحماية من أنواع أخرى من الأمراض. دراسة تعقبت تطور التحوّرات الجينية خلال الـ10 آلاف عام الماضية.
عادة ما يتم ربط الاستهلاك المفرط للسكر بتسوس الأسنان، السمنة ومرض السكري. غير أن دراسة حديثة كشفت عن وجود صلة بين هذه المادة والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى، منها أمراض المناعة الذاتية.
يصاب كثير من الناس حاليا بالزكام، وعادة ما يصاب الأطفال والرضع بفيروس يمكن أن يهدد حياتهم. فما السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة هذا العام؟
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