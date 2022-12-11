 كيف يعمل النقل الآني هذه الأيام؟ | المستقبل الآن | DW | 18.12.2022

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المستقبل الآن

كيف يعمل النقل الآني هذه الأيام؟

في سلسلة الخيال العلمي حرب النجوم تمت تغطية مسافات كبيرة عن طريق الإشعاع. عالم فيزياء الكم أنطون تسايلينغر وفريقه اكتشفوا كيفية عمل النقل الآني في الواقع.

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المستقبل الآن - تخفيف ضغط الحياة في المدن وموضوعات أخرى 11.12.2022

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الآلة البشرية

الآلة البشرية 18.12.2022

Bachforelle, Bach-Forelle, Steinforelle, Stein-Forelle (Salmo trutta fario), Forellenzucht, Fischteich mit Forellenschwarm, Deutschland brown trout, river trout, brook trout (Salmo trutta fario), trout breeding, fish pond with shoal of trouts, Germany BLWS413853 Copyright: xblickwinkel/G.xWolpertx Brook trout Bach Trout Trout Stein Stone Trout Salmo trutta fario Trout farming Fish pond with Germany Brown Trout River Trout Brook Trout Salmo trutta fario Trout Breeding Fish Pond With Shoal of dejection trouts Germany Copyright xblickwinkel G xWolpertx

الطاقة الكهرومائية من مزارع الأسماك 11.12.2022

Auf dem Gelände des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) wird am Dienstag (28.08.2012) der neu entwickelte Celitement gezeigt. Bei der neuen Produktionsmethode des Zements fällt etwa 50 Prozent weniger Treibhausgas CO2 an. Der Zement entsteht nicht in einem Ofen bei 1450 Grad, sondern er wird in dem neuen Verfahren bei nur etwa 200 Grad geköchelt. Anfang 2014 soll gemeinsam mit einem Industriepartner das erste kommerzielle Celitementwerk entstehen. Foto: Uli Deck dpa/lsw (zu lsw Korr vom 30.08.2012 Bauen mit gutem Gewissen - KIT entwickelt grünen Beton) +++(c) dpa - Bildfunk+++

وصفة أسمنت صديقة للمناخ 11.12.2022

Das Erdhügelhaus am Stadtrand von Pfullingen (Kreis Reutlingen) präsentiert sich am 22.10.1998 in seiner außergewöhnlichen Architektur. Das insgesamt 1200 Quadratmeter große Gebäude, vor einem Jahr eingeweiht, in dem der Landschaftsarchitekt Dieter Hofmann mit 30 Mitarbeitern unter einer knapp einen Meter dicken Erdschicht ein Gartenbaubüro betreibt, ist bundesweit bis heute einzigartig. Eine Wärmepumpe entzieht dem Erdboden gespeicherte Sonnenenergie, dadurch liegt der Energieverbrauch des Erdhügelhauses um zwei Drittel unter dem eines vergleichbar normalen Wohnhauses. Geplant und gebaut wurde das Erdhügelhaus von den Schweizer Architekten Peter Vetsch und Erhard Wagner.

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جائزة نوبل في الفيزياء 2022 لثلاثة باحثين في فيزياء الكم 04.10.2022

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء إلى الفرنسي آلان أسبيكت والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون تسايلينغر، تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية مهدت الطريق لتكنولوجيات جديدة.