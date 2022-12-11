كيف يعمل النقل الآني هذه الأيام؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في سلسلة الخيال العلمي حرب النجوم تمت تغطية مسافات كبيرة عن طريق الإشعاع. عالم فيزياء الكم أنطون تسايلينغر وفريقه اكتشفوا كيفية عمل النقل الآني في الواقع.
مُنحت جائزة نوبل للفيزياء إلى الفرنسي آلان أسبيكت والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون تسايلينغر، تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية مهدت الطريق لتكنولوجيات جديدة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول