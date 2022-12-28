كيف يعمل الكمبيوتر الكمي في الواقع؟

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ما الذي يميز الكيوبت عن البت. لماذا أجهزة الكمبيوتر الكمومية أسرع بكثير وأكثر قوة؟ وهل لميكانيكا الكم علاقة بحياتنا اليومية؟ أسئلة أساسية، نوضحها ببساطة.
دخلت ألمانيا في غمار سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من باب الحواسب الكمومية. مشروع "كوانتوم فالي ساكسونيا السفلى" سيجعل من هذه الولاية مركزا رائدا لتطوير الحوسبة الكمية بألمانيا تستقطب 400 باحث متخصص.
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