 كيف يعمل الكمبيوتر الكمي في الواقع؟ | صنع في ألمانيا | DW | 28.12.2022

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صنع في ألمانيا

كيف يعمل الكمبيوتر الكمي في الواقع؟

ما الذي يميز الكيوبت عن البت. لماذا أجهزة الكمبيوتر الكمومية أسرع بكثير وأكثر قوة؟ وهل لميكانيكا الكم علاقة بحياتنا اليومية؟ أسئلة أساسية، نوضحها ببساطة.

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