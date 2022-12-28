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كيف يعمل الكمبيوتر الكمي في الواقع؟

ما الذي يميز الكيوبت عن البت. لماذا أجهزة الكمبيوتر الكمومية أسرع بكثير وأكثر قوة؟ وهل لميكانيكا الكم علاقة بحياتنا اليومية؟ أسئلة أساسية، نوضحها ببساطة.