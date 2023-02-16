كيف يعمل البنكرياس وما هو دوره؟

أرقام مثيرة للقلق .. سكري النوع الثاني يصيب المزيد من الشباب

زيادة الوزن والسمنة والأكل غير الصحي وكذلك أسلوب الحياة القائم على قلة الحركة، عوامل زادت في أنحاء العالم، مخلفة معها زيادة كبيرة في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لفئة كانت حتى الآن يقال إنه لا يصيبها إلا نادرا.