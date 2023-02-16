كيف يعمل البنكرياس وما هو دوره؟

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البنكرياس عضو مهم يعمل على إفراز العديد من الإفرازات الهاضمه المهمة والتي تنتقل إلى الأمعاء الدقيقه عبر قناة خاصة. كما تكمن أهميته في تنظيم نسب السكر في الدم عبر إفراز هرمونات محددة.
زيادة الوزن والسمنة والأكل غير الصحي وكذلك أسلوب الحياة القائم على قلة الحركة، عوامل زادت في أنحاء العالم، مخلفة معها زيادة كبيرة في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لفئة كانت حتى الآن يقال إنه لا يصيبها إلا نادرا.
تعتبر الفاصوليا وغيرها من البقوليات مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي والألياف ولكثير من العناصر الغذائية المهمة. ولكن ماذا عن فائدتها للقلب؟
أصبح داء السكري من النوع الثاني مرضًا واسع الانتشار في المجتمع الاستهلاكي. تعمل مختبرات شركات الأدوية على تطوير عقاقير كثيرة لكنها ذات تكلفة عالية، وهي ليست بالضرورة أدوية ذات فعالية كبيرة.
يؤكد الطب أنه باتباع أسلوب حياة صحي، يمكنك تجنب الاصابة مرض السكري، أما إذا كنت مصابا بالفعل فإن الالتزام بنظام صحي سيمكنك من استعادة الكثير من جودة الحياة والتأثير بشكل إيجابي على مسار مرض السكري لديك.
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