 كيف يعمل البنكرياس وما هو دوره؟ | صحتك بين يديك | DW | 16.02.2023

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صحتك بين يديك

كيف يعمل البنكرياس وما هو دوره؟

البنكرياس عضو مهم يعمل على إفراز العديد من الإفرازات الهاضمه المهمة والتي تنتقل إلى الأمعاء الدقيقه عبر قناة خاصة. كما تكمن أهميته في تنظيم نسب السكر في الدم عبر إفراز هرمونات محددة.

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