كيف يعزز تناول الفستق صحة العين والمخ خلال أسابيع؟

توصل علماء إلى أن تناول الفستق يمكن أن يؤثر بالإيجاب على صحة العين وحمايتها من الأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر. فكيف يعزز تناول الفستق صحة العين؟ وما الكمية التي ينصح الأطباء بتناولها منه؟

كثيرًا ما ينصح خبراء التغذية بتناول المكسرات بأنواعها المختلفة لفوائداها المتعددة للصحة. فبعد دراسة حديثة بكلية فريدمان لعلوم التغذية بجامعة تافتس الأمريكية، توصل باحثون إلى أن تناول الفستق يوميًا يمكنه دعم صحة العين بشكل كبير.

وتوصل العلماء إلى أن تناول الفستق يساعد العيون بفضل مادة اللوتين lutein الموجودة في هذا النوع من المكسرات، وفقًا لموقع ساي تيك ديلي SciTechDaily العلمي. وتعتبر مادة اللوتين lutein صبغة نباتية مضادة للأكسدة، تلعب دورًا حاسمًا في حماية العينين من الضوء الأزرق والأضرار المرتبطة بالعمر.

وأظهرت الدراسة أن تناول 2 أونصة (57 جرامًا) من الفستق يوميًا لمدة 12 أسبوعًا كجزء من نظام غذائي معتاد يؤدي إلى زيادة ما يعرف باسم ”الكثافة الضوئية للصبغة البقعية MPOD" لدى البالغين سواء في منتصف العمر أو كبار السن. وتعتبر ”الكثافة الضوئية للصبغة البقعية" مؤشرًا مهمًا لصحة العين، حيث تحمي الشبكية وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضمور المرتبط بالتقدم في العمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى لدى كبار السن.

ولاحظ الباحثون في الدراسة، والمنشور ملخصها على موقع المكتبة القومية للطب بالولايات المتحدة NIH، أن تناول الفستق يوميًا يؤدي لارتفاع كبير في معدل تدفق الدم إلى شبكية العين بعد 6 أسابيع فقط، واستمر التأثير طوال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا.

وتقول أخصائية علم النفس العصبي السريري والمشاركة في الدراسة، الدكتورة تامي سكوت: ”تشير نتائجنا إلى أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة مغذية، ولكنه قد يوفر أيضًا فوائد كبيرة لصحة العين. وهذا مهم بشكل خاص مع تقدم الأشخاص في السن ومواجهة مخاطر أعلى لضعف البصر".

وأضافت سكوت: ”ببساطة من خلال دمج حفنة من الفستق في نظامك الغذائي، يمكنك تحسين تناولك لمادة اللوتين، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية عينيك. يوفر الفستق مصدرًا للدهون الصحية، مما قد يجعل امتصاص الجسم للوتين من الفستق أفضل".

وبالإضافة إلى دعم صحة العين، قد يفيد اللوتين الموجود في الفستق أيضًا وظائف المخ، إذ يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد بسبب الأكسدة والحد من التدهور المعرفي بسبب التقدم في السن.

د.ب.