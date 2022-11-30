كيف يعاني الطيران التجاري الروسي من الحصار؟

كوبا الأقدم وإيران الأبرز .. هل يوجد تأثير حقيقي للعقوبات الدولية؟

إيران، ليبيا، كوبا، فنزويلا، روسيا، قائمة طويلة لدول ترزح تحت عقوبات أممية، أو غربية، بيد أن القائمة الأمريكية أطول من غيرها. ما هي العقوبات؟ هل كانت ناجعة؟ تقرير من المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية يجيب.