كيف يعاني الطيران التجاري الروسي من الحصار؟

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الطيران التجاري الروسي يتعرض لضربة قوية بعد توقف الدول الأجنبية عن تزويده بقطع الغيار منذ بدأ الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.
جهّز الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على إيران لتزويدها روسيا بمسيّرات حربية، وذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الهجمات التي تشنها روسيا بالمسيّرات في أوكرانيا.
يعتقد أن طائرات كاميكازي المسيّرة التي تستخدمها روسيا مؤخرا في ضرب أهداف في كييف إيرانية الصنع. لكن إيران تنفي تسليم روسيا طائرات مسيرة. فمن أين تحصل موسكو على الطائرات المسيرة؟ وهل تستخدم طائرات إسرائيلية الصنع؟
قوبل إعلان الرئيس بوتين التعبئة الجزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا بانتقادات شديدة في الغرب. كما تحدثت تقارير إعلامية عن خروج تظاهرات في عدة مدن روسية منددة بالتعبئة. منظمة غير حكومية تحدثت عن توقيف أكثر من ألف شخص.
إيران، ليبيا، كوبا، فنزويلا، روسيا، قائمة طويلة لدول ترزح تحت عقوبات أممية، أو غربية، بيد أن القائمة الأمريكية أطول من غيرها. ما هي العقوبات؟ هل كانت ناجعة؟ تقرير من المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية يجيب.
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