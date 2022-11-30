 كيف يعاني الطيران التجاري الروسي من الحصار؟ | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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كيف يعاني الطيران التجاري الروسي من الحصار؟

الطيران التجاري الروسي يتعرض لضربة قوية بعد توقف الدول الأجنبية عن تزويده بقطع الغيار منذ بدأ الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

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