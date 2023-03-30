كيف يعالج الدماغ الذكريات

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على دماغنا إنجاز الكثير من المهام، كالإدراك والتعلم - آليًا ومن خلال الذاكرة. في أثناء النوم، يتم فرز ما يجب وما لا يجب أن يخزن في الذاكرة طويلة المدى.
لكن أحياناً تختلط الذكريات خلال النوم.
لا يوجد ما هو أجمل من أن تتعلم شيئاً في وقت الفراغ مع ما تحبه من أنشطة وممارسات. وبدل أن يستهلك الترفيه وقتك، يمكن له أن يضمن لك تعلم لغة ما، ومن ذلك منصة نتفليكس.
يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.
بمحض الصدفة، حدد باحثون من مشفى شاريته في برلين منطقة في الدماغ يمكن استهدافها لعلاج الزهايمر بطريقة "التحفيز العميق للدماغ" (TSH).
العقل السليم في الجسم السليم، مقولة صحيحة تماما. إذ أن صحة الجسم والدماغ تبدأ مع اختيار المواد الغذائية الصحيحة وتجنب بعض أنواع الأطعمة التي تنعكس آثارها سلبا على صحة الدماغ. فما هي أسوأ الأطعمة على صحة الدماغ؟
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