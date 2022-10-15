كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة

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طائرات ويخوت خاصة وفيلات. يتزايد عدد فاحشي الثراء في العالم، رغم كل الأزمات. وهم بأسلوب حياتهم الباذخ يلوثون المناخ والبيئة. من هم أكثر من يسبب ذلك وكيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا من تصرفاتهم.
حين يقدم أحدهم 40 مليار دولار لشراء موقع تويتر، وتفكك جسور لعبور يخت عملاق، وحين يزداد الأثرياء ثراء؛ يرى بعض الفلاسفة أن هناك مشكلة وشيء ما غير صحيح في النظام الاقتصادي. هل تقدم نظرية الشمولية الاقتصادية الحل؟
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