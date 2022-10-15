كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة

"الشمولية الاقتصادية".. متى يكون الثراء فاحشا وهل يمكن تحديده؟

حين يقدم أحدهم 40 مليار دولار لشراء موقع تويتر، وتفكك جسور لعبور يخت عملاق، وحين يزداد الأثرياء ثراء؛ يرى بعض الفلاسفة أن هناك مشكلة وشيء ما غير صحيح في النظام الاقتصادي. هل تقدم نظرية الشمولية الاقتصادية الحل؟