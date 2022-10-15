 كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة | العولمة 3000 | DW | 22.10.2022

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العولمة 3000

كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة

طائرات ويخوت خاصة وفيلات. يتزايد عدد فاحشي الثراء في العالم، رغم كل الأزمات. وهم بأسلوب حياتهم الباذخ يلوثون المناخ والبيئة. من هم أكثر من يسبب ذلك وكيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا من تصرفاتهم.

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