 كيف يشل هجوم سيبراني الإدارات | كليك | DW | 27.02.2023

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كليك

كيف يشل هجوم سيبراني الإدارات

دفع فدية؟ نعم أو لا؟ تستحوذ مجموعة قراصنة على جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالإدارة الألمانية وتقوم بتشفير جميع البيانات. ما الذي يمكن أن يفعله محترفو الأمن السيبراني بعد ذلك؟

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كليك - الأمن السيبراني 27.02.2023

Bildbeschreibung: Screenshot Collage von 6 Bildern mit Beispielen für kritische Infrastruktur

الأمن السيبراني: تهديد البنى التحتية الحيوية 27.02.2023

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الهجوم السيبراني قد يؤدي إلى كارثة 27.02.2023

IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum Cyber Range im Cybersicherheitszentrum Athene, wie eingeschleuste Erpresser-Programme (Ransomware) unschädlich gemacht werden können. Der wieder gestiegene Umfang von Cyberangriffen auf Firmen, Behörden und medizinische Einrichtungen zeigen nach Einschätzung von Spezialversicherern den oft nachlässigen Umgang mit Hacking-Gefahren. (zu dpa «Versicherer: Schutz vor Hackerattacken überfordert viele Firmen noch») +++ dpa-Bildfunk +++

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