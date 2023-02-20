كليك

كيف يشل هجوم سيبراني الإدارات

دفع فدية؟ نعم أو لا؟ تستحوذ مجموعة قراصنة على جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالإدارة الألمانية وتقوم بتشفير جميع البيانات. ما الذي يمكن أن يفعله محترفو الأمن السيبراني بعد ذلك؟