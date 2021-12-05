كيف يشفي سمك الزرد نفسه

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تتمتع أسماك الزرد بقدرات مذهلة على الشفاء الذاتي: يمكنها علاج إصابات الدماغ أو القلب - دون ندوب. ولذلك، فهي تحظى باهتمام العديد من الباحثين.
أعلن باحثون عن اكتشافهم نوع خلايا جديدة في القلب، والذي يفتح المجال لمعرفة المزيد عن المشاكل الصحية في هذا العضو المهم في الجسم. فما هي هذه الخلايا وما وظيفتها؟
نقاشات علمية تدور حول وجود علاقة محتملة بين وظيفة القلب والدماغ، لكن الآلية الأساسية لتبرير هذه العلاقة ظلت غير واضحة. دراسة حديثة توصلت إلى أن المشاكل في القلب تؤدي لضعف النشاط الجيني في مركز الذاكرة بالدماغ. والنتيجة؟
معظم التقديرات تبين أن أعداد المصابين بـ"الزهايمر" في ارتفاع مستمر وأن هذا المرض غير قابل للشفاء أبدا، لذلك من الضروري إيجاد سبل للحفاظ على صحة دماغنا وحمايته من الإصابة بالخرف.
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