 كيف يشفي سمك الزرد نفسه | المستقبل الآن | DW | 12.12.2021

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المستقبل الآن

كيف يشفي سمك الزرد نفسه

تتمتع أسماك الزرد بقدرات مذهلة على الشفاء الذاتي: يمكنها علاج إصابات الدماغ أو القلب - دون ندوب. ولذلك، فهي تحظى باهتمام العديد من الباحثين.

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