كيف يشفي سمك الزرد نفسه

دراسة حديثة تجيب.. لماذا يؤدي ضعف القلب إلى أضرار بالدماغ؟

نقاشات علمية تدور حول وجود علاقة محتملة بين وظيفة القلب والدماغ، لكن الآلية الأساسية لتبرير هذه العلاقة ظلت غير واضحة. دراسة حديثة توصلت إلى أن المشاكل في القلب تؤدي لضعف النشاط الجيني في مركز الذاكرة بالدماغ. والنتيجة؟