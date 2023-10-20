 كيف يساعد تكريم مهسا أميني بجائزة ساخاروف المرأة الإيرانية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.10.2023

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سياسة واقتصاد

كيف يساعد تكريم مهسا أميني بجائزة ساخاروف المرأة الإيرانية؟

قوبل منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للشابة الإيرانية المتوفاة، مهسا أميني، وحركة "امرأة حياة حرية" بإشادة وترحيب، بيد أن السؤال يبقى: هل يدعم ذلك قضية حقوق المرأة في الجمهورية الإسلامية؟

أطلقت وفاة مهسا أميني تظاهرات ضخمة في إيران ضد الحكومة والسلطات الدينية

أطلقت وفاة مهسا أميني تظاهرات ضخمة في إيران ضد الحكومة والسلطات الدينية

رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بمنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي تعتبر أهم جوائز البرلمان لحقوق الإنسان، للفتاة الإيرانية جينا مهسا أميني وحركة "امرأة حياة حرية" النسائية.

وكتبت روبرتا ميتسولا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً): "هؤلاء النساء والرجال والشباب الشجعان ألهموا العالم من خلال كفاحهم من أجل المساواة والحرية والكرامة":

ومن جانبها، قالت السياسية الألمانية هانا نيومان، المشرعة في البرلمان الأوروبي، إن منح الجائزة لمهسا يعد "إشارة قوية على أن البرلمان الأوروبي يقف في تضامن كامل مع جميع النشطاء والناشطات الذين يناضلون من أجل إيران حرة وديمقراطية":

 

وأثارت وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني (22 عاماً) تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر تحت شعار "امرأة حياة حرية" ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران فيما أسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.

مختارات

 واستمرت موجة الاحتجاجات في عدة أشكال حيث لم تنحصر بمطلب إلغاء الزامية الحجاب بل كانت مظاهرات مطلبية تدعو إلى مكافحة الفساد وتندد بتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد في أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

ومع منح الحركة ومهسا الجائزة الأوروبية المرموقة، طرح مراقبون تساؤلات، من بينها: هل سيضيف الأمر زخماً جديداً لنضال الإيرانيات؟ وما هي الرسائل الأوروبية وراء الجائزة التي توازي جائزة نوبل للسلام على المستوى الأوروبي؟

إرث مهسا أميني

مهسا أميني ليست الإيرانية الوحيدة التي فازت بجائزة ساخاروف؛ إذ في عام 2012 جرى منح الجائزة للمحامية الإيرانية نسرين ستوده والمخرج الإيراني جعفر بناهي اللذين صدرت بحقهما أحكام قاسية بالسجن في إيران.

ومنحت الجائزة لنسرين ستوده وهي قابعة وراء القضبان وهو الأمر الذي عزز "إيمانها بنضالها"، وفقاً لما جاء على لسانها في مقابلة مع DW. وأضافت "حتي يومنا هذا، أمضي قدماً في نضالي بلا كلل. أنا على يقين بأن مهسا تستحق هذه الجائزة لأنها كانت أيقونة حركة (امرأة حياة حرية)"، مشيرة إلى أن الجائزة سوف تساهم في استمرارية الحركة التي يجب أن "نعتبرها حركة انخرط فيها أشخاص من جميع الأعراق والأديان والأيديولوجيات المختلفة. لا أستطيع التفكير في أي تأثير يمكن أن تحدثه هذه الجائزة سوى مساهمتها في تعزيز هذه الحركة وضمان استمراريتها".

وفي الشهر الجاري سبق حصول مهسا على الجائزة منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حالياً، لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

وفي مقابلة مع DW، قالت الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، التي تعد أول مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، إن منح محمدي جائزة نوبل: "سيجذب انتباه العالم مجدداً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة التمييز الذي تتعرض لها الإيرانيات".

أبرز الفائزين بالجائزة؟

ويعلن البرلمان الأوروبي الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر سنوياً منذ عام 1988 تكريماً لذكرى العالم السوفيتي والمعارض أندريه ساخاروف.

وكان نيلسون مانديلا أول من فاز بالجائزة عام 1988 قبل عامين من إطلاق سراحه من سجن فيكتور فيرستر سيء الصيت في مدينة كيب تاون ليصبح لاحقاً رئيساً للبلاد بعد انتهاء نظام الفصل العنصري.

ومن الفائزين السابقين بالجائزة أونج سان سو كي، زعيمة المعارضة في ميانمار، لكنها لم تتمكن من استلام الجائزة إلا بعد 23 عاماً على خلفية وضعها تحت الإقامة الجبرية من قبل الحكم العسكري. وبعد استلامها الجائزة بعشر سنوات، احتجزها الجيش في فبراير / شباط 2021 بعد الانقلاب الذي أطاح بها والذي أشعل فتيل حرب أهلية أودت بحياة الآلاف.

وفي عام 2013، مُنحت جائزة ساخاروف للناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي التي أصيبت برصاصة في الرأس في هجوم لحركة طالبان عام 2012 بسبب دفاعها عن حق الفتيات في التعليم.

وتضم القائمة أيضاً الحركة المعارضة البيلاروسية وزعيمتها سفياتلانا تسيخانوسكايا والناشط الروسي في مكافحة الفساد أليكسي نافالني، فيما مُنح الشعب الأوكراني الجائزة العام الماضي بسبب "شجاعته في حماية الديمقراطية والحرية وسيادة القانون" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الجدير بالذكر أن تسيخانوسكايا مازالت تعيش في المنفى منذ شرارة موجة الاحتجاجات في بلادها بين عامي 2020 و2021 ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الممتد حكمه منذ أكثر من ثلاثة عقود.

كذلك مازال الناشط الحقوقي الروسي نافالني، الذي يعد أشهر معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، قابعاً خلف القضبان في روسيا بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"التطرف" حيث صدر بحقه حكم بالسجن 19 عاماً في حكم وصفته جماعات حقوقية بـ "المسيس".

فازت نرجس محمدي المدافعة عن حقوق المرأة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 وهي خلف القضبان

فازت نرجس محمدي المدافعة عن حقوق المرأة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 وهي خلف القضبان

الفائزة بنوبل: اضطهاد منهجي

ويرى مراقبون أن تكريم مهسا أميني بجائزة ساخاروف بعد موتها يسلط الضوء مجدداً على وضع المرأة الإيرانية التي تواجه عقوبات قاسية في حالة انتهاك قوانين اللباس الإسلامي المفروض على النساء والفتيات في الأماكن العامة.

ويتعين على النساء والفتيات في إيران ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة تعرف بـ "الشادور" في الأماكن العامة لكن دون تحديد السن القانوني الذي يُلزم على الإيرانيات تغطية الرأس.

وأُنيط بما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" التي تأسست خلال حقبة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، مسؤولة تطبيق هذا القانون.

وخوفاً من تكرار مأساة مهسا، أعربت دول ومنظمات حقوقية في وقت سابق من الشهر الجاري عن قلقها على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة منذ وقعت مشادّة بينها وبين عناصر "شرطة الأخلاق" في مترو طهران بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وفي تعليقها على وضع المرأة الإيرانية، قالت الفائزة بنوبل نرجس محمدي في مقابلة مع DW في يونيو / حزيران عام 2021 إنه "منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، تتعرض النساء للاضطهاد بشكل منهجي حيث يتم معاقبة من لا يلتزمن (بقوانين الجمهورية الإسلامية)، لكن النساء اللاتي مثلي وغيري من الناشطات في مجال حقوق الإنسان يناضلن ويمضين قدما في تحدي هذا النظام". وأضافت "من هم في السلطة يحاولون فعل كل شيء في سبيل كسر إرادتنا وإجبارنا على الصمت".

وفي مقابلة مع DW، قال الناشط السياسي تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، إن "المؤسسات المدنية في الدول الأجنبية يجب أن تمارس ضغوطا على حكوماتها لاعتبار حقوق الإنسان أحد أهم الجوانب علاقاتها مع إيران". وأضاف: "يجب على الحكومات أن تفهم أن الحرية في عصر تحكمه العولمة يجب أن تكون قضية تحظى بأهمية دولية".

جون زيلك / م. ع

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    تحجيب النساء أول قوانين "الثورة الإسلامية"

    قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران لم يكن ارتداء الحجاب شائعاً، بل كنّ أغلب المحجبات يرتدين "تشادور"، والذي هو عبارة عن عباءة سوداء تغطيهن من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. لكن بعض طالبات الجامعة اخترن ارتداء ربطة الرأس. بعد قيام الثورة تغير الوضع فشاع الحجاب الإسلامي في إيران ومنها انتشر إلى العالم العربي والإسلامي.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الأناقة ظاهرة "طاغوتية"!

    نهاية سبعينات ومطلع ثمانينات القرن العشرين إبان سنوات الحرب مع العراق، فرضت الأزمات الاقتصادية الخانقة صعوبات حياتية جمّة على الإيرانيين، ولم يعد أحد يفكر في الأناقة ومستلزماتها، وهكذا باتت الموضة ظاهرة كمالية يصفها الثوريون بأنّها "طاغوتية". آنذاك شاعت الجبة (مانتو) وربطة الرأس داكنة اللون وباتت إلزامية.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    نهاية الحرب أعادت ذائقة المجتمع العصرية

    مع انتهاء الحرب أواخر ثمانينات القرن العشرين، تراجعت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما انعكس على ملابس الناس بشكل مباشر، لاسيما أن انتشار أجهزة عرض الفيديو وأشرطته أعاد الحياة إلى ذائقة المجتمع العصرية؛ فظهرت على الجبة ألوان تنوعت بين الخردلي والحشيشي والبنفسجي الداكن. لكن الأقمشة خشنة الملمس بقيت سائدة.

  • Fußball: Iranische Frauen bejubeln WM-Teilnahme (picture-alliance/dpa)

    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة المزررة والسروال الفضفاض إجبارية!

    خلال الثمانينات كانت الجبة فضفاضة طويلة تصل إلى مفصل القدم. أزياء النساء في تلك الفترة مقارنة بمرحلة التسعينات كانت أشبه بالمعاطف، وما لبثت أن زحفت على أكتفاها البطانات الضخمة. وكانت الجبب تزرر حتى نهايتها، بحيث لا يظهر سوى طرف سروال فضفاض من تحتها.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    من الجبة المعطفية الى الجبة الخفاشية

    مطلع الثمانينات كانت ربطة الرأس قاتمة اللون، وتربط حافتها بإحكام تحت الحنك بحيث تغطي الرقبة، لكن انفتاح الاستيراد في مطلع التسعينات، أغرق الأسواق بسراويل الجينز القادمة من آسيا فبات شائعاً تحت الجبة التي تحول تصميمها إلى شكل "خفاشي" كما يصفنه الإيرانيات.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    "المقنعة" ربطة رأس إجبارية منذ سن السادسة!

    شاعت خلال الثمانينات والتسعينات "المقنعة" وهي ربطة رأس مخاطة مقفلة ترتديها المرأة كما تظهر الصورة. شاعت المقنعة في البداية في المدارس الابتدائية حيث ترتديها البنات منذ سن السادسة، ثم باتت إلزامية في المدارس وعلى العاملات في المصانع ودوائر ومؤسسات الدولة، واللواتي لم يلتزمن بها يجري نقلهن إلى أماكن نائية لإجبارهن على الاستقالة.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة أقصر وأضيق وربطة الرأس زاهية الألوان

    بحلول منتصف التسعينات تقاصرت جبب النساء لتصل مستوى الركبة وباتت ضيقة تظهر استدارات الجسد، كما تغيرت خاماتها إلى أقمشة رقيقة، وتغيرت موديلاتها فباتت تكشف عن مساحات أكبر من ملابس المرأة ولم تعد معطفاً محكم الغلق. واختفت الجبة الخفاشية بألوانها المعتمة. كانت قوات السباه تطارد النساء في المدن وتمنع التطور الجديد.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الشال طرد المقنعة وباتت الجبة معطفا قصيراً

    منذ الألفية الثالثة باتت الجبب أقصر وأشد ضيقاً، وحلّ شال خفيف يلقى على الرأس بعفوية مقصودة محل ربطة الرأس والمقنعة. أكمام الجبة القصيرة اختلفت أيضا عن الجبة القديمة وكذلك ياقاتها فباتت أكثر انفتاحاً وتظهر جزءاً من عنق المرأة. وشاعت في طهران الجبب الكتانية ولم يعد للجبة الإسفنجية المعطفية وجود.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    جبة طويلة ضيقة بلا أزرار وربطة رأس رمزية

    مع هذا الانفتاح بدأت الشرطة بالتشدد، وللالتفاف على إجراءاتهم التعسفية شاعت المعاطف الضيقة الطويلة الخالية من الأزرار التي مهما طالت تبقى كاشفة عن مساحة كبيرة من ملابس المرأة، وشاع تحتها ما يعرف ب "ليغنغ" أي السروال الملتصق بالجسد كما شاعت الأحذية الرياضية من الماركات الشهيرة. أما ربطات الراس فأضحت تكشف عن مقدمة ونهاية شعر المرأة بإصرارٍ شديدٍ رغم القيود.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    وداعاً للجبة وللربطة وللسروال الفضفاض!

    منذ العقد الثاني من الألفية الثانية شاعت موضة "سابورت" وبات زيا لكل البنات، أما سروايل الفيزيون اللحمية فباتت زي الطهرانيات الثابت، وأمست الجبة مجرد عباءة عصرية بألوان أنيقة مفتوحة من كل الجهات، فيما استقر الشال كغطاء نهائي للشعر. مع كل ذلك تعاظمت كمية الماكياج الذي يضعنه الإيرانيات حتى نهاراً.

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الحجاب "الإسلامي" عنوان أنوثة المرأة وسحرها!

    ببلوغ " الثورة الإسلامية" عقدها الرابع من العمر، لم يعد للحجاب المفروض على النساء أي شبه بالحجاب الذي فُرض في أعوام الثورة الأولى. بل أضحى زياً أنيقاً يميز المرأة الإيرانية عن غيرها ويكشف أكثر مما يخفي من أجسادهن وجمالهن. وبات إظهار الشعر الملون جزءاً من أناقة المرأة رغم ارتدائها الشال "الإسلامي".

  • إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    حملة "الى حجاب أفضل" جعلت الحجاب زياً أنيقاً

    منذ 2015 بدأت الإيرانيات بالظهور في الميادين الرياضية دون حجاب وبشعور مكشوفة خاصة على سفوح التزلج على الجليد لجبال البرز المطلة على مناطق شمال طهران. المرأة الإيرانية ترى أنها قد نجحت في خلق زي جديد أنيق يليق بها من خلال حملة سلمية صامتة جرت تحت شعار "إلى حجاب أفضل".DW / م.م


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Keywords: Source: https://www.nobelprize.org/

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