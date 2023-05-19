 "كيف يرى سوريون/ات التصالح العربي مع النظام السوري؟" | جعفر توك | DW | 23.05.2023

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جعفر توك

"كيف يرى سوريون/ات التصالح العربي مع النظام السوري؟"

بعد 13 عاما من تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 على خلفية قمع نظامها المظاهرات المناهضة له، تعود سوريا إلى القمة العربية في وقت مازال كثيرون يبحثون عن أولادهم وبناتهم وأزواجهم وزوجاتهم المعتقلين أو المخفيين قسريا بحسب منظمات حقوقية. نستضيف اليوم معتقلين سابقين ولاجئين وصوت من الداخل السوري في حلقة جعفر توك لنسأل "كيف يرى سوريون/ات التصالح العربي مع النظام السوري؟"

ضيوف الحلقة:

نوار عليو، سورية تعرضت للتعذيب في سجون النظام السوري.

حسان محمود، أحد مدعي محاكمة كوبلنز وشقيقه مختفي قسريا.

صهيب عبده، ناشط حقوقي ولاجئ سوري في لبنان.

رام يوسف، شاب سوري مقيم في دمشق يعمل في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.

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