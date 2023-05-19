جعفر توك

"كيف يرى سوريون/ات التصالح العربي مع النظام السوري؟"

بعد 13 عاما من تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 على خلفية قمع نظامها المظاهرات المناهضة له، تعود سوريا إلى القمة العربية في وقت مازال كثيرون يبحثون عن أولادهم وبناتهم وأزواجهم وزوجاتهم المعتقلين أو المخفيين قسريا بحسب منظمات حقوقية. نستضيف اليوم معتقلين سابقين ولاجئين وصوت من الداخل السوري في حلقة جعفر توك لنسأل "كيف يرى سوريون/ات التصالح العربي مع النظام السوري؟"