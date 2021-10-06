 كيف يرى الألمان ائتلاف ″إشارة المرور″ بعد عام على تشكيله؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2022

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كيف يرى الألمان ائتلاف "إشارة المرور" بعد عام على تشكيله؟

قبل عام خرج "ائتلاف إشارة المرور" في ألمانيا للنور، بعد اتفاق جمع الاشتراكيين والليبراليين والخضر لتشكيل الحكومة. فكيف يرى الألمان الائتلاف الحاكم اليوم؟ استطلاع للرأي يكشف معدلات التأييد للأحزاب المختلفة.

صورة من برلين بعد انتخابات 2021 البرلمانية والتي انتهت بائتلاف حكومي بين الخضر والاشتراكيين والليبراليين. في الصورة من اليسار، روبرت هابيك وانالينا بيربوك وأولاف شولتس وكريستيان ليندنر

بعد مفاوضات طويلة خرج قبل عام ائتلاف "إشارة المرور" المكون من الاشتراكيين والليبراليين والخضر

كشف استطلاع حديث للرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر فقدا جزءا من تأييد المواطنين لهما بعد مرور عام تقريبا على تشكيلهما الائتلاف الحاكم الذي عرف بائتلاف "إشارة المرور"، فيما زاد تأييد الألمان للشريك الثالث بالائتلاف وهو حزب الخضر.

وجاء في استطلاع "زونتاغس ترند" الذي يجريه معهد "إينسا" بشكل دوري لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (4 كانون أول/ديسمبر 2022)، أن تأييد الألمان للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم بلغ 44%.

وبحسب الاستطلاع، بلغ تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين 20%، ويقل ذلك بنسبة 6 نقاط مئوية عمّا كان عليه في الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر .2021 وبلغ تأييد الألمان للحزب الديمقراطي الحر 7%، ويقل ذلك بنحو 5 نقاط مئوية عمّا كان عليه في الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. وفي المقابل وصل تأييد الألمان لحزب الخضر إلى 17%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وكشف الاستطلاع عن زيادة تأييد الألمان للاتحاد المسيحي وبلغت نسبة تأييدهم 28%، فيما كان يبلغ تأييد الاتحاد24,1 % فقط في انتخابات العام الماضي. وزاد أيضا تأييد الألمان لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، ووصل إلى 15%، فيما كان يبلغ العام الماضي في الانتخابات 10,3%.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا تشكل قبل عام تقريبا من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار، وتولى أولاف شولتس منصب المستشاريةفي 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

ا.ف/ ح.ز  (د.ب.أ)

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  • Die Pyramide auf dem Marktplatz in Karlsruhe

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم من الحجر

    ليس قديما مثل هرم خوفو في مصر إلا أن عمره يناهز 200 عام : وهذا الهرم موجود وسط سوق كارلسروه وهو قبر مؤسس المدينة فيلهيلم فون بادن دورلاخ. وتم تشييد الهرم من 1823 حتى 1825 ويبلغ علوه نحو سبعة أمتار. وهو يمثل شعار كارلسروه وهو نقطة لقاء محببة لدى السكان المحليين والسياح.

  • Herbstwetter an der Landpyramide im Fürst-Pückler-Park in Branitz

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم وسط الطبيعة الخضراء

    من جديد نكشف عن قبر، لكن هذه المرة فارغ. في حديقة فورست بوكلير بمدينة كوتبوس يوجد هذا الهرم الترابي. والأمير بوكلير قام بتشييد هذه الحديقة في منتصف القرن التاسع عشر واختار هذا الهرم كقبر لزوجته السابقة. لكن في الأخير وجدت مكانها داخل هرم ثاني وسط بحيرة

  • Die Dächer der Ulmer Altstadt werden von der Glaspyramide der Zentralbibliothek überragt.

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم من زجاج

    هذا الهرم من الزجاج يحتضن المكتبة المركزية لمدينة أولم. ويبلغ علوه 35 مترا وفيه تسع طوابق ومصعدان ودرج حلزوني و 4600 متر مربع مساحة مستخدمة. وتم تشييده في عام 2004. وفي الطابق الخامس يوجد مقهى بمنظر جميل مطل على المدينة. وحتى من الخارج يستحق هذا الهرم التمعن فيه.

  • Die zweigeteilte Pyramide im Botanischen Garten Flottbek in Hamburg

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرمان مزدوجان

    في الحديقة النباتية كلاين فلوتبيك بهامبورغ يوجد هذا الهرم المقسم إلى جزئين، ويظهر كهرمين منفصلين. وتحول الهرمان المبنيان في عام 2004 إلى شعار المدينة. ويشكل الهرمان جزءا من حديقة الصحراء وهما هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة ويوجد داخلهما معرض صغير عن الحدائق الصحراوية.

  • Der Tetraeder in Bottrop

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم من لا شيء

    ماذا يعني هذا؟ هل هذا المجسم كان يراد من وراءه تشييد هرم؟ إنه هرم ثلاثي الجوانب يوجد بمدينة بوتروب. وهذا الغول من الصلب البالغ علوه 60 مترا يُستخدم كموقع للنظر. ونصل إلى الطابق الأول في ارتفاع 18 مترا عبر جسر معلق وإلى المساحتين المتبقيتين في علو 32 و38 مترا عبر درج.

  • Beleuchtete Sauerland-Pyramiden in Lennestadt-Meggen in der Dämmerung

    ألمانيا بلد الأهرامات

    أهرامات بالجملة

    إنها أهرامات زاورلاند وعلى الأقل جزء منها. ويتكون مجمل هذه الأهرامات من سبع بنايات. ثلاثة منها تستخدمها شركة للطب البيولوجي. والأهرامات الأربعة الأخرى تنتمي لحديقة غاليليو وهي حديقة علوم وألغاز تحتضن معارض متحركة.

  • Die beleuchtete Pyramide Mainz

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم باللون الأسود

    هذا الهرم يعكس منظرا مستقبليا إلى منظر مخيف. وهل تعرفون ماذا سيكون داخله؟ لا شيء ...وكل شيء. إنه مكان لإحياء المناسبات بمدينة ماينتس يمكن استئجاره لكل حفل ممكن. والموقع مشيد على مساحة 2600 متر مربع ومقسم بشكل مرن. ومن يرغب في الدخول إلى هناك يجب أن يكون مستعدا بالكثير من المال أو أن يكون مدعوا لحضور مناسبة ما.

  • Die Autobahnkirche St. Christophorus

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم كنيسة

    نعم هرم يمكن أن يكون كنيسة مثل ما نراه هنا في كنيسة سانت كريستوفيروس على الطريق السريع رقم 5 في موقع الاستراحة ببادن بادن. وهناك خصوصية أخرى: إذا ما نظرنا إلى الموقع من فوق يظهر من خلال الطرق الأربعة المؤدية إلى الكنيسة صليب كبير وسط الكنيسة التي شيدت في عام 1978.

  • Die Glaspyramide in Döbern

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم كمحل تجاري

    هذا الهرم الزجاجي يقع في مدينة دوبيرن في أقصى شرق ألمانيا. وحسب بيانات محلية يعد الهرم أكبر محل تجاري في العالم. وعلى كل حال يمكن داخل الهرم الذي يبلغ علوه 18 مترا والواقع على مساحة 2000 متر مربع التمعن في أكثر من 10000 من التحف وشراؤها.

  • Besucher fahren im Freizeitpark Belantis in Leipzig mit Booten von Poseidons Flotte auf einem See vor der nachgebauten 39 Meter hohen Pyramide.

    ألمانيا بلد الأهرامات

    هرم به قطار مائي

    يجب أولا أن تخطر الفكرة على البال: وهي تشييد هرم يعبره قطار مائي كما هو الحال في حديقة بيلانتيس الترفيهية بمدينة لايبتسيغ. سخط الفرعون هو اسم الشلال البالغ علوه 31 مترا. وبهذا تكون جولتنا الصغيرة عبر المانيا ـ بلد الأهرامات قد انتهت.


 

مختارات

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لماذا على ألمانيا إعادة التفكير بمهمتها العسكرية في منطقة الساحل؟

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