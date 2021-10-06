كيف يرى الألمان ائتلاف "إشارة المرور" بعد عام على تشكيله؟

كشف استطلاع حديث للرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر فقدا جزءا من تأييد المواطنين لهما بعد مرور عام تقريبا على تشكيلهما الائتلاف الحاكم الذي عرف بائتلاف "إشارة المرور"، فيما زاد تأييد الألمان للشريك الثالث بالائتلاف وهو حزب الخضر.

وجاء في استطلاع "زونتاغس ترند" الذي يجريه معهد "إينسا" بشكل دوري لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (4 كانون أول/ديسمبر 2022)، أن تأييد الألمان للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم بلغ 44%.

وبحسب الاستطلاع، بلغ تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين 20%، ويقل ذلك بنسبة 6 نقاط مئوية عمّا كان عليه في الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر .2021 وبلغ تأييد الألمان للحزب الديمقراطي الحر 7%، ويقل ذلك بنحو 5 نقاط مئوية عمّا كان عليه في الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. وفي المقابل وصل تأييد الألمان لحزب الخضر إلى 17%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وكشف الاستطلاع عن زيادة تأييد الألمان للاتحاد المسيحي وبلغت نسبة تأييدهم 28%، فيما كان يبلغ تأييد الاتحاد24,1 % فقط في انتخابات العام الماضي. وزاد أيضا تأييد الألمان لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، ووصل إلى 15%، فيما كان يبلغ العام الماضي في الانتخابات 10,3%.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا تشكل قبل عام تقريبا من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار، وتولى أولاف شولتس منصب المستشاريةفي 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)

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