 كيف يدرك الذكاء الاصطناعي مشاعر الإنسان؟ | المستقبل الآن | DW | 04.09.2022

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المستقبل الآن

كيف يدرك الذكاء الاصطناعي مشاعر الإنسان؟

نظرة واحدة تكفي لفتح الهاتف الذكي! الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الوجوه. ولكن، هل يمكنه إدراك مشاعرنا أيضًا؟ هذا ما اختبره فريق علمي.

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المستقبل الآن - هل الذكاء الاصطناعي قادر على إدراك المشاعر؟ 04.09.2022

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