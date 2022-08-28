كيف يدرك الذكاء الاصطناعي مشاعر الإنسان؟

باحثون: الأخطبوطات لها مشاعر وعواطف وذاكرة قوية

خلص باحثون إلى أن الأخطبوطات تشعر بالألم وتتذكر مصدره لمدة طويلة مثلما يفعل الإنسان، كما تقوم بإصدار ردود أفعال تعبر عن عواطفها حتى تجاه البشر، لكن كيف تعبر عن ذلك؟