 كيف يجدد الصوم خلايانا ويشفي أجسامنا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.04.2020

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صحة

كيف يجدد الصوم خلايانا ويشفي أجسامنا؟

بالرغم من متاعب الصيام إلا أنه يحمل في طياته آثارا إيجابية وصحية كبيرة، إذ يعمل الامتناع عن الأكل والشرب على زيادة قوة الخلايا في التحمل والمقاومة. كما أن الجوع يمنع حدوث الالتهابات. فيما يلي نجمل لكم أهم فوائد الصوم.

الصوم يقي من الخرف: فهو يشجع على تجدد الخلايا العصبية

الصوم يقي من الخرف: فهو يشجع على تجدد الخلايا العصبية

الكوليسترول وضغط الدم: مما لا شك فيه فإن الامتناع عن الطعام يعمل أيضاً على تخفيض الكوليسترول وضغط الدم. وبعد الانتهاء من فترة الصوم، فعادة ما تكون هناك زيادة طفيفة في مستواهما، لكنه لا يصل إلى القيم الأولية.

الآلام المزمنة: يخفف الصوم من العديد من اضطرابات الألم المزمنة، على سبيل المثال الروماتيزم (التهاب المفاصل المزمن).

مختارات

مخاطر مضاعفات مرض السكري بنوعيه الأول والثاني كبيرة، من خلال تأثيره على وظائف وعمل الأعضاء وخاصة الكبد والعين. لكن دراسة حديثة اكتشفت خطرا آخر لمرض السكري ولاسيما النوع الأول، وهو التعرض لكسور العظام. (10.02.2019)

إزالة السموم من الجسم: عند الصوم تقل معالجة الكبد للكثير من المواد الغذائية الموجودة في الطعام، ما يتيح إمكانية تعافي الكبد، وخاصة الكبد الدهني، وهو أكبر أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم.

حجم المعدة: خلال الصوم تنكمش المعدة المتمددة من جديد، كما يتعافى الغشاء المخاطي، تماماً كما هو الحال في الأمعاء أكبر عضو في جهاز المناعة. يغير الصوم أيضاً من انتشار الفلورا المعوية أو ما يُسمى بـ "نبيت جرثومي معوي" بشكل إيجابي.

مجسم لعضلة القلب والعضلات الداخلية

الامتناع عن الطعام بشكل معتدل والتمرين الرياضي البسيط يمكن أن يزيد من أداء عضلة القلب.

راحة للبنكرياس: يريح الصوم البنكرياس، إذ يقل معدل إنتاجه للأنسولين. كما تصبح خلايا الجسم أكثر حساسية للأنسولين، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة مرضى السكري من النوع الثاني.

الصوم يقي من الخرف: فهو يشجع على تجدد الخلايا العصبية، بالإضافة إلى ذلك فإن الامتناع عن تناول الطعام لأوقات معينة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية، كما أظهرت بعض الدراسات العلمية.

العضلات: قد تعتري البعض المخاوف من أن الصوم يقلل من حجم عضلات أجسامهم. لكن لا تقلق، فإن هذا التراجع في حجمها أقل مما هو متوقع. كما أن الامتناع عن الطعام بشكل معتدل والتمرين الرياضي البسيط يمكن أن يزيد من أداء عضلة القلب على سبيل المثال.

الدورة الدموية: يعزز الصوم الدورة الدموية وعملية التمثيل الغذائي للأنسجة الدهنية، إذ تفتح الخلايا الدهنية، خاصةً تلك الموجودة تحت الجلد والمعدة، أقفالها وتبدأ بالذوبان. إذ تتحول جزيئات الدهون إلى كيتونات عالية الطاقة أثناء الصوم.

ع غ / ع أ ج

  • Schild Kein Alkohol in Kassel - Foto: Uwe Zucchi/dpa

    عادات الصوم في العالم

    الهدف من الصوم

    الصوم والتخلي عن بعض العادات، شعائر يمارسها الناس لدوافع دينية أكثر منها صحية. وهناك اختلافات بين الديانات فيما يخص مواعيد الصيام وقواعده. لكن الهدف المشترك لكل منها هو تعزيز الإيمان وتعميق الإرتباط بالدين.

  • Christus in der Wüste, Gemälde von Iwan Nikolajewitsch Kramskoi (1837-1887) - Foto: picture alliance/akg-images

    عادات الصوم في العالم

    الأنبياء والصوم

    صيام المسيح عيسى في الصّحراء، أو موسى في جبل سينا، أو النبي محمد، وسيلة اتبعها الأنبياء للتقرب من الله.

  • Gläubige Meditationsraum 2011

    عادات الصوم في العالم

    حرية الاختيار

    عكس قواعد الصيام لدى المسلمين والتي تقتضي عدم تناول الطعام أو الشراب من شروق الشمس إلى مغيبها، للمؤمنين المسيحيين حرية اختيار ما يريدون التخلي عنه، كالإمتناع عن تناول المشروبات الروحية أو الحلويات أو السجائر، أو حتى مقاطعة التلفاز إلخ.

  • Aschenkreuz auf der Stirn - Foto: Achim Scheidemann dpa

    عادات الصوم في العالم

    البداية عند أربعاء الرماد

    يُعتبر أربعاء الرماد أول أيام الصوم المسيحي، وهو بمثابة علامة على التوبة. وتشمل مدة الصوم أربعين يوماً. وفي يوم أربعاء الرماد، يحضر المسيحيون قداساً دينيا وتُوضع على جباههم إشارة الصليب بالرماد. أما الفترة الثانية من الصيام فهي عيد البشارة، لكن هذا العيد فقد أهميته في الوقت الحالي.

  • Der Mehlkrieg in Galxidi markiert den Beginn der Fastenzeit in der griechisch-orthodoxen Kirche - AFP PHOTO / Aris Messinis

    عادات الصوم في العالم

    الأرثوذكس

    لدى الأرثوذكس تبدأ فترة الصيام 48 يوماً قبل عيد الفصح الأرثدوكسي. ويتخلى الصائمون عن البيض ومنتجات الحليب والزيت.

  • Martin Luthers Thesenanschlag - Gemälde, 1872, von Ferdinand Pauwels (1830-1904)

    عادات الصوم في العالم

    البروتستانت

    بالنسبة للمصلح مارتن لوثر فقد ألغى تقاليد الصوم الكاثوليكي، ورغم أنه كان يصوم إلا أنه كان يشدد أيضا على أن الصوم لوحده ليس هو الذي يقرّب المؤمنين من الله. أما المصلح السويسري أولريك زوينكلي فقد كان يشق صيامه بأكل النقانق. وكما هو معلوم فاللحم غير محبب في فترة الصيام.

  • Muslime in der Nationalmoschee in Dhaka, Bangladesch. - Foto: EPA/ABIR ABDULLAH

    عادات الصوم في العالم

    شهر العبادة لدى المسلمين

    لأن شهر رمضان هو الشَهر الذي نزل فيه الوحي على الرسول محمَد، فإن المسلمين لا يخصصون هذا الشهر للصيام فحسب، وإنما لقراءة القرآن والعبادة أيضا. كما أنهم يواظبون على زيارة الأهل والأكل جماعة قدر الإمكان.

  • Orthodoxe Juden am Fastentag Tisha B'Av - Foto: EPA/JIM HOLLANDER

    عادات الصوم في العالم

    الصوم عند اليهود

    عيد الغفران (يوم كييبور) هو يوم مقدس بالنسبة لليهود، ويخصص للصيام والعبادة. ويعتبر ذلك اليوم يوم عطلة، لا يأكلون فيه ولا يشربون. كما أنهم لا يستعملون العديد من الأشياء كالسيارة ويتخلون عن الاستحمام وممارسة الجنس.

  • Ein buddhistischer Mönch läutet eine Bronzeglocke in der Shwedagon-Pagode in Yangon - Foto: AFP/AFP/Getty Images

    عادات الصوم في العالم

    البوذيون يصومون من أجل السلام

    يتفادى البوذيون الجوع الشديد والأكل بشراهة. وحسب تعاليم بوذا يسعون لمسك الأمور من الوسط. كما أن الصوم يرتبط لديهم بالتأمل الروحي، وعبر الصيام يأملون بأن يعم السلام والخير على الأسرة والعالم.

    الكاتب: كلاوس داهمان/ عبد الرحمان عمار


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