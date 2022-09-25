كيف يتم تخزين الغاز؟

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منذ وقف إمدادات الغاز من روسيا، وأهمية مرافق تخزين الغاز في ألمانيا تزداد باطراد. لكن: من أين يأتي الغاز الآن، وكيف يتم تخزينه وكيف يمتلئ خزان الغاز وما الذي يحدث عندما يفرغ؟
أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93% من سعتها، فيما أعلنت الشرطة أن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد تخضع لحراسة مشددة في أعقاب حادث نوردستريم.
حاجة برلين للغاز القطري واضحة، كما كشفت ذلك الصفقة الأخيرة بين البلدين. وضع يرسم ما يشبه المأزق للدور الطلائعي الذي تلعبه ألمانيا، في سياق حملة "حب واحد" القائمة على نشر قيم التعدد على هامش مونديال كرة القدم 2022 في قطر.
أكدت ألمانيا أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماما، فيما أعلنت عن افتتاح أول منصة لاستقبال حاويات الغاز المسال. يأتي ذلك في إطار جهود تأمين مصادر بديلة للغاز الروسي، الذي بدأت صادراته أيضا تتهاوى.
أعلنت ألمانيا تأميم فرع سابق لمجموعة "غازبروم" الروسية ورفدها بـ 13.8 مليار يورو، معتبرة هذه الخطوة ضرورية لتجنب إفلاس الشركة وتأمين إمدادات الطاقة إلى البلاد. وبذلك تصبح الشركة رسميا مملوكة للدولة الألمانية.
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