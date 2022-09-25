 كيف يتم تخزين الغاز؟ | صنع في ألمانيا | DW | 14.12.2022

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صنع في ألمانيا

كيف يتم تخزين الغاز؟

منذ وقف إمدادات الغاز من روسيا، وأهمية مرافق تخزين الغاز في ألمانيا تزداد باطراد. لكن: من أين يأتي الغاز الآن، وكيف يتم تخزينه وكيف يمتلئ خزان الغاز وما الذي يحدث عندما يفرغ؟

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أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93% من سعتها، فيما أعلنت الشرطة أن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد تخضع لحراسة مشددة في أعقاب حادث نوردستريم.

A picture shows the Ras Laffan Industrial City, Qatar's principal site for production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, administrated by Qatar Petroleum, some 80 kilometers (50 miles) north of the capital Doha, on February 6, 2017. The head of energy giant Qatar Petroleum has shrugged off fears that any potential protectionist policies pursued by US President Donald Trump would impact on global oil and gas markets. Saad Al-Kaabi -- who heads state-owned QP, the largest exporter of Liquid Natural Gas and one of the biggest oil companies in the world -- said he expected US policy to remain similar to that exercised under previous presidents. / AFP / KARIM JAAFAR (Photo credit should read KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

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WILHELMSHAVEN, GERMANY - NOVEMBER 15: A newly-completed LNG terminal stands on November 15, 2022 near Wilhelmshaven, Germany. The new terminal will allow the docking of floating storage and regasification units (FSRU), which are ships that can convert liquified natural gas back into gas form and then deliver it directly into Germany's gas network and storage system. The facility, Germany's first coastal LNG terminal, will allow Germany to import LNG by ship from countries including the USA and Qatar in order to offset Germany's previous reliance on gas imports from Russia. (Photo by David Hecker/Getty Images)

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25.02.2022 Das Logo von Gazprom Germania GmbH, Tochterunternehmen der Gazprom Export des russischen Gasversorgers Gazprom, ist an der Fassade der Gazprom Germania-Zentrale angebracht.

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