 كيف يتم تحليل البيانات الضخمة؟ | كليك | DW | 27.03.2023

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كليك

كيف يتم تحليل البيانات الضخمة؟

يمكن للبيانات الضخمة أن تساعد المجتمعات على تقدير الاحتياجات المستقبلية بشكل أفضل، فمن خلال التنبؤ بمعدلات المواليد في وقت مبكر مثلا، يمكن التخطيط بشكل أفضل لعدد أعضاء هيئات التدريس المطلوب في المستقبل.

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