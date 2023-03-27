كيف يتم تحليل البيانات الضخمة؟

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يمكن للبيانات الضخمة أن تساعد المجتمعات على تقدير الاحتياجات المستقبلية بشكل أفضل، فمن خلال التنبؤ بمعدلات المواليد في وقت مبكر مثلا، يمكن التخطيط بشكل أفضل لعدد أعضاء هيئات التدريس المطلوب في المستقبل.
بهدف تعزيز التعاون ومكافحة الفساد، وقعت هيئة النزاهة العراقية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مذكرة تفاهم. وسيتم بناء على ذلك تأليف لجنة مشتركة بين الطرفين تضمُّ خبراء ومختصين لوضع آلية للمُتابعة وتنفيذ بنود المذكرة.
رغم ازدهار اقتصاد القروض في مصر تزداد معاناة المصريين من تراجع قيمة الجنيه وشحة الدولار في السوق، الآن ومع الإعلان عن قرض جديد من النقد الدولي لتخفيف الأزمة تتم المراهنة على القطاع الخاص لحلها، فهل يستطيع أن يكون المنقذ؟
اعتبر بيان إماراتي إسرائيلي مشترك زيارة نفتالي بينيت لأبوظبي "علامة فارقة في تطور العلاقات والشراكة بين البلدين". وسينشئ البلدان صندوقا لتسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية في الإمارات وإسرائيل وإيجاد حلول للتحديات!
لا يبدو أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أو أجهزة الاستخبارات الأخرى قد أدركت قدرة طالبان على ذلك التقدم السريع والمفاجئ. بغض النظر عن بعض التكهنات، هناك عدة سيناريوهات محتملة لفشل تلك الأجهزة في تقدير الوضع.
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