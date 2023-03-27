كيف يتم تحليل البيانات الضخمة؟

سيطرة طالبان ـ كيف فشلت الاستخبارات الألمانية في تقدير الوضع؟

لا يبدو أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أو أجهزة الاستخبارات الأخرى قد أدركت قدرة طالبان على ذلك التقدم السريع والمفاجئ. بغض النظر عن بعض التكهنات، هناك عدة سيناريوهات محتملة لفشل تلك الأجهزة في تقدير الوضع.