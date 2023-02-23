 كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟ | DW الأخبار | DW | 01.08.2023

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DW الأخبار

كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟

تدعي أوكرانيا أنها استعادت أكثر من 240 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في الشهرين الماضيين ، معظمها على طول خطوط الجبهة الجنوبية. لكن حقول الألغام الواسعة وغيرها من الحواجز المعدة جيدًا أبطأت التقدم ومنعت حتى الآن حدوث اختراقات كبيرة.

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