كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟

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تدعي أوكرانيا أنها استعادت أكثر من 240 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في الشهرين الماضيين ، معظمها على طول خطوط الجبهة الجنوبية. لكن حقول الألغام الواسعة وغيرها من الحواجز المعدة جيدًا أبطأت التقدم ومنعت حتى الآن حدوث اختراقات كبيرة.
فيما تواصل أوكرانيا تعزيز هجومها المضاد، تفقد الرئيس زيلينسكي "مواقع متقدمة" لقواته في جبهة القتال قرب مدينة باخموت. في المقابل حذرت بولندا من تحركات مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية في بيلاروسيا واقترابها من حدودها.
يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الذخائر العنقودية، لكن إعلان واشنطن اعتزامها تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، أثار جدلا ووجه بمعارضة من دول من داخل حلف الناتو مثل ألمانيا. والخبراء منقسمون بين مؤيد ومعارض.
عشية مرور 500 يوم على غزو أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا لأول مرة منذ بدء غزو روسيا لبلاده.
كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن روسيا مارست التعذيب والإعدامات التعسفية بحق مئات المدنيين، فيما اعتقلت أوكرانيا العشرات تعسفياً وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
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