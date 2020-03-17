كيف يتفاعل المشاهير مع انتشار فيروس كورونا؟

في رسالة فيديو عاطفية، خاطبت الممثلة الأمريكية إلين بومبيو نجمة المسلسل الأميركي "غرايز أناتومي" الممرضات والأطباء وقالت: "يتمتع العديد منا بامتياز الحجر الصحي ومحاولة البقاء بصحة جيدة، ولا يتمتع أي منكم بهذا الامتياز".

وقالت بومبيو إنها تريد أن تشكر الطاقم الطبي على جهودهم. واختتمت نداءها على حسابها في موقع إنستغرام بقولها: "أي شخص يعمل في مستشفى أو في مجال الرعاية الصحية، أنتم رائعون. نحن نحبكم، ابقوا بأمان".

تُظهر تقارير طواقم المستشفيات المنهكة في إيطاليا والصين كيف يمكن أن يكون الوضع في أسوأ الحالات، في البلدان الأخرى إذا كانت أنظمة الرعاية الصحية غير قادرة على تحمل العدد المتزايد من مرضى العناية المركزة. إنها مسألة حياة أو موت عندما يضطر الطاقم الطبي في هذه الحالة إلى اتخاذ قرارات مصيرية.

الممثلة إلين بومبيو

ليدي غاغا في الحجر الصحي في المنزل

إن إبطاءانتشار الفيروس مهم لتخفيف العبء على المستشفيات قدر الإمكان في الأسابيع المقبلة. يستخدم العديد من المشاهير، مثل ليدي غاغا شعبيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وتنبيه الناس على أهمية تقليل التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار العدوى.

أثناء وجودها في الحجر الصحي الطوعي في المنزل قالت ليدي غاغا معبرة عن شوقها لعائلتها: "أتمنى أن أرى والداي وجداي، ولكن من الأفضل ألا أزورهم في الوقت الراهن كي لا أصيبهم بالعدوى في حال كنت أحمل الفيروس دون ظهور أعراض". وتقيم غاغا في المنزل مع كلابها، وهو أفضل شيء يمكن لأي شخص القيام به الآن.

في غضون ذلك، لفت ممثل هوليوود بن أفليك الانتباه إلى السكان الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال الذين فقدوا إمكانية الحصول على الطعام، وكبار السن والأسر ذات الدخل المنخفض الذين تأثروا بشكل خاص بـانتشار فيروس كورونا. ودعا أفليك متابعيه على إنستغرام للتبرع لبنوك الطعام في البلاد.

المغنية العالمية ليدي غاغا

توم هانكس يتناول الأطعمة المحلية

بعد أن أعلن الأسبوع الماضي أنه وزوجته قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد. لا يزال الزوجان في الحجر الصحي بأستراليا، حيث تم تشخيص إصابتهما بالفيروس.

وشارك توم تحديثاً مع متابعيه لصورة إفطاره المكون من "الفيغيمايت" على خبز محمص مشيراً إلى أنه قد تجاوز الفترة الأصعب من المرض. الأمر الذي أدخل البهجة في قلوب متابعيه المحليين وعلق أحدهم حول كمية "الفيغيمايت" التي وضعها على الخبز المحمص.

ر.ض/ع.ش