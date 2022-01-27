كيف يتغير إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل

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إحياء بذكرى الهولوكوست تغير أيضاً في إسرائيل. فالجيل الرابع من أحفاد وأبناء أحفاد الناجين منه يبحثون عن طرق جديدة لإحياء الذكرى بدون شهود عيان.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى برلين في زيارة يرافقه فيها عدد من الناجين من الهولوكوست. كما يلتقي بكل من المستشار أولاف شولتس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
أدانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الهولوكوست في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار شولتس، ووصفتها بـ"محاولة غير مقبولة للتهوين من تفرد جريمة المحرقة النازية".
أبلغ المستشار الألماني شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن أي محاولة للتهوين من شأن المحرقة أو إنكارها أمر غير مقبول، وذلك بعد انتقادات له بالتباطؤ في الرد على تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس في برلين.
تكريماً لستة ملايين يهودي قتلهم النازيون في الحرب العالمية الثانية، أحيت إسرائيل ذكرى الهولوكوست بحضور رئيسة البوندستاغ باس. وأكدت تل أبيب رفضها مقارنة أي حرب بالهولوكوست، فيما أكدت باس المسؤولية التاريخية لألمانيا.
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