كيف يتغير إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل

في اتصال مع لابيد.. شولتس يندد بتصريحات عباس عن الهولوكوست

أبلغ المستشار الألماني شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن أي محاولة للتهوين من شأن المحرقة أو إنكارها أمر غير مقبول، وذلك بعد انتقادات له بالتباطؤ في الرد على تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس في برلين.