 كيف يتغير إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل | واحة الثقافة | DW | 05.11.2022

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واحة الثقافة

كيف يتغير إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل

إحياء بذكرى الهولوكوست تغير أيضاً في إسرائيل. فالجيل الرابع من أحفاد وأبناء أحفاد الناجين منه يبحثون عن طرق جديدة لإحياء الذكرى بدون شهود عيان.

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Dracula fans celebrate the 125th anniversary of the novel Teaser: The Irish writer Bram Stoker published his novel Dracula 125 years ago, on May 26, 1897. He got his inspiration from the town Whitby on England's northeast coast. Whitby has become a place of pilgrimage for horror genre fans. @DW Credit to: Meike Krüger / DW

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تقييم طريقة إحياء ذكرى الهولوكوست 05.11.2022

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واحة الثقافة - إحياء ذكرى الهولوكوست - بطرق جديدة 05.11.2022

Euromaxx 27.02.2021 // KW 08. Puppen 01R_frame_5188 (©DW)

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Links: Jair Lapid (M), Ministerpräsident von Israel, bereitet sich auf eine Erklärung zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem vor. +++ dpa-Bildfunk +++ Rechts: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt ein Pressestatement zur Gasumlage. Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert werden.

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أبلغ المستشار الألماني شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن أي محاولة للتهوين من شأن المحرقة أو إنكارها أمر غير مقبول، وذلك بعد انتقادات له بالتباطؤ في الرد على تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس في برلين.

Israeli President Isaac Herzog pays tribute during a wreath-laying ceremony marking Holocaust Remembrance Day at Warsaw Ghetto Square at Yad Vashem memorial in Jerusalem, April 28, 2022. REUTERS/Amir Cohen/POOL

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