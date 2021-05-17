 كيف يتطور الموقف في الضفة الغربية الآن أيضا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.05.2021

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سياسة واقتصاد

كيف يتطور الموقف في الضفة الغربية الآن أيضا؟

تأخرت موجة المظاهرات في الضفة الغربية مقارنة بما جرى داخل القدس وإسرائيل. جل المشاركين في المظاهرات بالضفة من الشباب وهي غير موجهة ضد إسرائيل فقط، بل ضد حركة فتح والقيادة الفلسطينية.

تلعب القيادة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية دورا متوازنا. فالقيادة التي تنتمي في غالبيتها إلى حركة فتح تعمل مع إسرائيل في مجالات عدة وعلى تواصل مع قنوات دبلوماسية خارجية.

المراقبون يتحدثون عن أصعب أعمال شغب منذ الانتفاضة الثانية التي بدأت منذ عام 2000 واستمرت لخمسة أعوام، قتل فيها نحو ألف إسرائيلي و3500 فلسطيني.

بقي الوضع هادئا نسبيا لفترة طويلة في الضفة الغربية. إذ أن التصعيد الحالي بدأ أولا في القدس الشرقية، حيث تم تهديد الفلسطينيين القاطنين في حي الشيخ جراح بالإخلاء لصالح مستوطنين يهود. حركة حماس بدأت بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة، وسلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا هناك. في قلب إسرائيل وقعت العديد من الاشتباكات العنيفة بين فلسطينيين ويهود، إسرائيليين.

من رام الله يقول شتيفن هوفنر مدير مكتب مؤسسة كونراد أديناور (KAS) التابعة للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، في المركز الإداري في الضفة الغربية: "شعرت من رام الله كما لو كنت في موقع مراقبة".

مختارات

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي عن تحشيد قوات قتالية على الحدود مع قطاع غزة في طور الإعداد لعملية برية، فيما تواصلت أعمال العنف في الداخل الإسرائيلي بعد إحراق سيارات للشرطة.

اعتبر الناطق باسم الحكومة الألمانية أن إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه إسرائيل يشكل "هجمات إرهابية"، مضيفاً أن حكومة أنغيلا ميركل تدعم "حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في وجه هذه الهجمات".

بدأت عدة جهات دولية فاعلة في التحرك للحد من انفجار الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة. ففي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي للتهدئة اجتمع مجلس الأمن بشكل عاجل لبحث الأوضاع في القدس، فيما حذرت ألمانيا من تصعيد الصراع.

فيما يدخل التصعيد في غزة أسبوعه الثاني، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على منازل لقادة حماس في القطاع. ومنظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين تتحدث عن نزوح نحو 42 ألف فلسطيني في غزة بسبب هذا التصعيد.

تغير الوضع في الضفة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر. إذ تم الإبلاغ عن مظاهرات عنيفة في أماكن مختلفة، بما في ذلك بالقرب من مدن رام الله والخليل ونابلس وجنين. على الجانب الفلسطيني اٌستعملت قناني حارقة ومقاليع، بينما لجأت قوات الأمن الإسرائيلية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بالإضافة إلى الذخيرة الحية. وبعد نهاية ذلك اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عشرة متظاهرين وإصابة نحو 150 آخرين.

ويتحدث المراقبون عن أصعب أعمال شغب منذ الانتفاضة الثانية التي بدأت منذ عام 2000 واستمرت لخمسة أعوام، قتل فيها نحو ألف إسرائيلي و3500 فلسطيني.

موقف حركة فتح

تلعب القيادة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية دورا متوازنا. فالقيادة التي تنتمي في غالبيتها إلى حركة فتح تعمل مع إسرائيل في مجالات عدة وعلى تواصل مع قنوات دبلوماسية خارجية. ورغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجّل الانتخابات البرلمانية مرات عدة ويجلس في منصبه منذ 10 أعوام من دون شرعية انتخابية، إلا أن الجهات الخارجية اتصلت يوم السبت به أولا ، على سبيل المثال جاءه أتصال من الرئيس الأميركي جو باين، الذي اتصل أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو.

ومحمود عباس البالغ من العمر 85 عاما كان قد ألغى الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في 22 أيار/ مايو الجاري، رسميا بسبب الصراع في القدس الشرقية. لكن استطلاعات الرأي توقعت هزيمة حركة فتح، والاستطلاعات تنبأت أيضا بأن لحركة حماس فرصا جيدة للفوز في الانتخابات،حماس التي تهيمن على قطاع غزة منذ عام 2007 وتنكر حق إسرائيل بالوجود.

الإبلاغ عن تظاهرات عنيفة في أماكن مختلفة، بما في ذلك بالقرب من مدن رام الله والخليل ونابلس وجنين. على الجانب الفلسطيني استعملت قناني حارقة ومقاليع، بينما لجأت قوات الأمن الإسرائيلية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بالإضافة إلى الذخيرة الحية.

على الجانب الفلسطيني استعملت قناني حارقة ومقاليع، بينما لجأت قوات الأمن الإسرائيلية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بالإضافة إلى الذخيرة الحية.

رغم ذلك، لم يكن من المتوقع حصول حماس على أغلبية مطلقة في الانتخابات ولا الوصول إلى قيادة السلطة الفلسطينية، فبحسب هوفنر: "ما كان يهدد فتح هو الانقسام الداخلي على نفسها. وبالذات لأنها منقسمة إلى ثلاث كتل".

وعلى صعيد الصراع السياسي بين الحركتين - حماس وفتح، أضر التصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية بحركة فتح "منذ تصاعد الصراع، وبالخصوص في قطاع غزة، ظهر دعم متزايد لحماس، وبالخصوص على شكل تضامن مع حماس، لدعم موقفها ضد السياسات الإسرائيلية والدفاع عن النفس، ما أكسبها شعبية في الضفة الغربية".

وبالنسبة إلى فتح، قد تكون معرضة هي الأخرى إلى خطر "فالاحتجاجات لا توجه ضد إسرائيل فقط، بل أيضا ضد قيادة حركة فتح"، كما يرى شتيفن هوفنر، ولهذا ستحاول قيادة فتح الإبقاء على أن تكون الاحتجاجات محصورة وصغيرة والحفاظ على التعاون الأمني ​​مع إسرائيل.

تعثر اقتصادي

رغم أن الأوضاع المعيشية في الضفة الغربية أفضل من نظيرتها في قطاع غزة، لكن الوضع الاقتصادي تحت قيادة حركة فتح لم يتطور أبدا. بل أنه تدهور بشكل سريع بعد قطع الرئيس الأميركي السابق ترامب المساعدات المالية عن الأراضي الفلسطينية منذ عام 2018. ورغم أن الرئيس بايدن يرغب باستئنافها من جديد، إلا أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية يعتمد بشكل كبير على إسرائيل.

وعلى أرض الواقع لا يمكن الحديث عن إدارة فلسطينية ذاتية في الضفة الغربية، فرغم إدراج الإدارة الذاتية ضمن معاهد أوسلو الثانية في عام 1995 إلا أن ذلك لا يشمل سوى جزءا معينا فقط من الضفة. إذ يقع 61 بالمائة من أراضي الضفة أو ما يطلق عليها المنطقة ج، أمنيا وإداريا تحت سيطرة إسرائيل، ولا تشمل السيطرة الإسرائيلية نقاط التفتيش أو الشوارع والمستوطنات فقط، بل تقريبا كل وادي نهر الأردن المهم استراتيجيا لإسرائيل.

وكما تكتب منظمة B'Tselem الإسرائيلية على موقعها فإن "حظوظ الفلسطيني في الحصول على أذن للبناء أو شراء قطعة أرض في المنطقة ج غير متوفرة إلى معدومة تقريبا". إلا أنه في الوقت نفسه ارتفعت نسبة اليهود الأرثذوكس والقوميين للاستيطان في الضفة بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

أغلب الشباب ناشطون على موقع فيسبوك، وكذلك موقعي تك توك وانستغرام يكسبان المزيد من الأهمية. والقيادة السياسية خصوصا كبيرة السن منها في حركة فتح والسلطة منقطعة تماما عن مثل هذه المواقع. يحاولون التواصل مع الناس عن طريق وسائل الإعلام التقليدية، أو القنوات القريبة منهم، إلا أنهم بعيدون عن جيل الشباب.

القيادات من الجيل القديم على انقطاع مع جيل الشباب.

شباب محبط

جيل الشباب الفلسطيني في الضفة يشعر بإحباط كبير، نسبة كبيرة من المتظاهرين تنتمي "إلى شباب فلسطيني يشعر بخيبة أمل من القيادة السياسية لحركة فتح، بسبب غياب استراتيجية أو رؤية معينة، توضح إلى أي مدى يمكن الاستقلال وأن تتحسن الأوضاع المعيشية"، يقول شتيفين هوفنر. حتى أن جيل الشباب الذي بلغ من العمر 33 عاما لم يمنح فرصة اختيار قيادته السياسية عن طريق صناديق الاقتراع بسبب التأجيل المستمر للانتخابات.

هناك "انقطاع كامل" بين هذه المجموعات من الشباب والقيادة السياسية، يقول هوفنر، ويوضح بالقول: "أغلب الشباب ناشطون على موقع فيسبوك، وكذلك موقعي تك توك وانستغرام يكسبان المزيد من الأهمية. والقيادة السياسية خصوصا كبيرة السن منها في حركة فتح والسلطة منقطعة تماما عن مثل هذه المواقع. يحاولون التواصل مع الناس عن طريق وسائل الإعلام التقليدية، أو القنوات القريبة منهم، إلا أنهم بعيدون عن جيل الشباب".

وبعكس ذلك فإن حركة حماس نشطة جدا على مواقع التواصل، ووضع الفلسطينيين الإسرائيليين يتطور بسرعة على مواقع التواصل. لا أحد يعلم إن كان التصعيد على مواقع التواصل سيؤدي إلى تحرك أكبر في الضفة الغربية. في رام الله يعتقد شتيفن هوفنر مدير مكتب مؤسسة كونراد أديناور (KAS) : "كلما طال الصراع، قوي موقف حماس، لأن فتح نفسها لا تملك استراتيجية مضادة ولا تطرح بديلا عن المواجهة".

ديفيد أيهل/ ع.خ

  • موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    ضربات انتقامية إسرائيلية

    موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.

  • الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط

    الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

  • أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    شروق معمّد بالنار

    أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

  • في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    نزوح يائس

    في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

  • تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    دمار في قطاع غزة

    تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

  • حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    صواريخ على تل أبيب

    حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

  • لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى القبة الحديدية – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    انتظار قلق

    لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

  • حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    خطر داهم

    حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

  • من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    يدان فوق الرأس

    من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

  • في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    حجارة وغاز مسيل للدموع

    في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ